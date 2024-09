27 Kilo abgenommen: Dave Bautistas hat sich total verändert

Mehr als 27 Kilo hat der ehemalige Wrestler Dave Bautista (55) für seine neue Rolle im Film "The Killer's Game" abgenommen! Der Guardians of the Galaxy-Schauspieler, der eigentlich für seine muskulöse Statur bekannt ist, beendete im Jahr 2019 seine Wrestling-Karriere, um sich voll und ganz auf die Schauspielerei zu konzentrieren und zu vermeiden, in die immer gleichen Muskelrollen gedrängt zu werden. Nun präsentiert er sich deutlich schlanker und athletischer.

In der Show "Live with Kelly and Mark" verriet Dave, dass er zunächst seine Ernährung umgestellt habe, um seinen ambitionierten Gewichtsverlust zu erzielen. Als dies nicht den gewünschten Erfolg gebracht habe, sei er auf Jiu-Jitsu umgestiegen. Während der Dreharbeiten zu "Dune" in Budapest, wo er mit Javier Bardem (55) und Jason Momoa (45) vor der Kamera stand, habe er außerdem ein intensives Training mit seinem Freund und Trainer Jason Manly absolviert: "Wir haben einfach stundenlang gerungen, und so habe ich angefangen, das Gewicht zu verlieren." Trotz des Verlusts an Muskelmasse fühle er sich nun wohler und fitter.

Abseits der Leinwand setzt Dave auf eine überwiegend vegetarische Ernährung, ergänzt durch Eier und Fisch, was ihm nicht nur beim Abnehmen, sondern auch bei der Linderung seiner Allergien und Asthma helfe. Vergangenes Jahr verriet er gegenüber Men’s Health, dass er schon während seiner Wrestling-Karriere mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die durch eine Allergie gegen Milchprodukte verschärft wurden. Seine Entscheidung, nicht als aktiver Wrestler zur WWE zurückzukehren, begründete er damit, dass er einer der wenigen gewesen sei, die den Sport zu ihren eigenen Bedingungen verlassen konnten. "Ich werde in der Show auftauchen, aber nie wieder wrestlen", sagte der Schauspieler und unterstrich somit, dass er die Zeit des physischen Missbrauchs seines Körpers hinter sich gelassen habe.

Neilson Barnard / Getty Images Dave Bautista bei der "Avengers: Infinity War"-Premiere

Getty Images Dave Bautista, Schauspieler

