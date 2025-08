So landete Brad Pitts echte Verletzung im "Sieben"-Drehbuch

Brad Pitt (61) sorgte 1995 mit seiner Rolle als Detective David Mills im Thriller-Meisterwerk "Sieben" für eindrucksvolle Momente auf der Leinwand. Doch eine unangenehme Anekdote von den Dreharbeiten ist kaum bekannt: Der Schauspieler zog sich laut kino.de während einer dramatischen Verfolgungsszene bei Regen gravierende Verletzungen an der linken Hand zu. Der Sturz auf eine nasse Motorhaube, gefolgt von einem Aufprall gegen die Windschutzscheibe, hatte unter anderem durchtrennte Sehnen und Nerven zur Folge. Das Team, darunter Regisseur David Fincher (63), entschied sich allerdings, Brads Verletzung in die Handlung des Films zu integrieren, statt sie zu kaschieren.

Die Dreharbeiten zu der Verfolgungsszene, in der Brad Pitt gegen den hinterhältigen Serienmörder John Doe, gespielt von Kevin Spacey (66), antritt, gestalteten sich überaus schwierig. Kameramann Darius Khondji bezeichnete diese Szenen als technisch besonders anspruchsvoll: Enge Gassen, schwierige Lichtverhältnisse und Dauerregen forderten das Team extrem. Nach dem Unfall musste Brad operiert werden, erhielt Stiche und trug in den kommenden Szenen einen Gips. Um zeitliche Abläufe im Film stimmig zu halten, wurde kreativ gearbeitet – Szenen, die vor der Jagd spielen sollten, wurden so gedreht, dass Brads Hand geschickt aus dem Bild blieb.

Dass Brad Pitt auf eigene Stunts setzt, zeigt seine starke Begeisterung für Authentizität. Der Schauspieler war damals noch am Anfang seiner Karriere, doch sein Einsatz und seine Bereitschaft, sich auch körperlich zu engagieren, fielen damals bereits auf. Es war nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass Brad für seine Arbeit mehr gegeben hat als nur schauspielerisches Talent: Auch in späteren Filmen wie "Troja" oder "Fight Club" brillierte er durch sein Engagement, das ihn zu einem der gefragtesten Namen in Hollywood gemacht hat.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

