Dave Bautista dementiert Spekulationen um eine Essstörung

Dave Bautista (55) überraschte seine Fans mit einer deutlich schlankeren Figur: Der einstige WWE-Wrestler hatte für seine neue Rolle im Streifen "The Killer's Game" mehr als 27 Kilogramm abgenommen. Im Podcast "Insight With Chris Van Vliet" geht er nun auf seinen Gewichtsverlust ein – und stellt klar, dass dieser nicht mit einer Essstörung zusammenhängt. "Ich esse einfach nicht viel. Aber ich hungere nicht oder so", betont er und merkt an: "Weil die Leute mich über die Jahre so viel kräftiger gesehen haben, denken sie, ich sei magersüchtig, aber ich bin einfach nur ein großer Mensch."

Der Guardians of the Galaxy-Star erklärt, er betreibe Intervallfasten – was bedeutet, dass er nur in einem bestimmten Zeitfenster Nahrung zu sich nimmt und die restliche Zeit verzichtet. Er esse am Tag um die 2.500 Kalorien und habe so an Gewicht abgenommen. Dies habe zwar "ewig" gedauert, jedoch fühle er sich jetzt sehr viel wohler. "Ich merkte, je mehr ich abnahm, desto besser fühlte ich mich", erzählt Dave und ergänzt: "Und ich habe auch gemerkt, je mehr ich abgenommen habe, desto besser sah ich vor der Kamera aus, desto besser sah ich neben den anderen Schauspielern aus."

Die Ernährungsumstellung ist jedoch nicht die einzige Sache, die zu seinem Gewichtsverlust führte. Wie der 55-Jährige in der Show "Live with Kelly and Mark" verriet, sei auch Sport ein wichtiger Teil seines Erfolgsrezepts gewesen. Neben Jiu-Jitsu habe er während der Dreharbeiten zu Dune ein intensives Training mit seinem Freund und Trainer Jason Manly durchgeführt. "Wir haben einfach stundenlang gerungen, und so habe ich angefangen, das Gewicht zu verlieren", offenbarte Dave.

Getty Images Dave Bautista im Januar 2023

Getty Images Dave Bautista im September 2024

