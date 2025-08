Baut Netflix "KPop Demon Hunters" jetzt zum Franchise aus?

"KPop Demon Hunters" krönte sich in den vergangenen Wochen zum erfolgreichsten Netflix-Animationsfilm aller Zeiten. Die Geschichte rund um die K-Pop-Gruppe Huntr/x, die still und heimlich die Welt vor bösen Monstern beschützen, fesselte die Zuschauer vor die Bildschirme: Die Kombination aus Ohrwürmern und sexy Dämonen fruchtete beim Publikum – doch sie wollen mehr und könnten sogar mehr als das bekommen. Laut The Wrap sind nicht nur Pläne für eine mögliche Fortsetzung mit dem Titel "KPop Demon Hunters 2" in Arbeit, sondern Netflix denkt wohl über ein ganzes Franchise nach. Demnach sind auch eine Realverfilmung sowie ein Bühnenmusical mögliche Themen!

Regisseurin Maggie Kang ist sich mehr als bewusst, dass "KPop Demon Hunters" zu großes Potenzial beinhaltet, als dass es einfach nur einen zweiten Teil geben könnte. "Es gibt immer Nebengeschichten, und es gibt Dinge, an die wir gedacht haben, als wir diesen Film gemacht haben. Es gibt eine Menge Fragen, die beantwortet werden, aber nicht vollständig. Ich denke, es gibt viele Bereiche, die wir erforschen können", erklärte sie gegenüber Screen Rant. Bislang steht eine offizielle Bestätigung für einen zweiten Teil oder sonstige Projekte rund um den Animationshit aber noch aus.

"KPop Demon Hunters" brach bereits einige Rekorde. So sammelte der Film in der Woche vom 21. bis 27. Juli beeindruckende 26,3 Millionen Aufrufe. Sogar in den Charts mischt der Soundtrack mit. Der Song "Golden" schaffte es in den britischen Singlecharts auf Platz eins. Somit ist es der erste K-Pop-Track seit PSYs (47) "Gangnam Style" im Jahr 2012, dem dieses Kunststück gelungen ist. Doch auch andere Lieder von "KPop Demon Hunters" laufen bei den Fans rauf und runter – vor allem das Lied der Saja Boys "Your Idol". In den Singlecharts belegt es derzeit Platz zehn.

Anzeige Anzeige

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Rumi, Mira und Zoe in "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

©2025 Netflix Saja Boys, "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Anzeige