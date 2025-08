Zweite Chemo schlägt bei Dennis Diekmeiers Tochter nicht an

Dennis Diekmeier (35) und seine Frau Dana stehen vor einer der vermutlich größten Herausforderungen ihres Lebens: Ihre 14-jährige Tochter Delani ist schwer an Krebs erkrankt. Bereits Anfang des Jahres wurde ein bösartiger Tumor an ihrer Niere entfernt, doch zu diesem Zeitpunkt hatte der Krebs bereits in die Lunge gestreut und Metastasen gebildet. Mittlerweile hat die Teenagerin schon ihre zweite Chemotherapie begonnen – jedoch leider ohne Erfolg. "Die zweite Chemo, die sie vor einigen Wochen bei Delani versucht haben, ist leider auch nicht angeschlagen", gibt Mutter Dana auf Instagram ein bedrückendes Update und fügt niedergeschmettert hinzu: "Leider sind die Prognosen nicht so rosig, wie wir uns das erwünscht und erhofft haben."

Die ganze Hoffnung der Familie liegt nun auf einer Immuntherapie, die in der kommenden Woche starten soll. "Somit schwindet die Chance auf Heilung jedes Mal ein bisschen mehr", erklärt Dana jedoch nachdenklich. Trotz der düsteren Prognose hält die Familie zusammen und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: "So wie sie uns letzte Woche gesagt haben: Wir brauchen ein Wunder. Und Wunder gibt's, Wunder geschehen. Delani ist ein Wunder."

Bevor die 14-Jährige in der kommenden Woche mit der Immuntherapie beginnt, versucht die Familie ihr derzeit durch einen gemeinsamen Urlaub "krankenhausfreie Tage" zu ermöglichen und gemeinsam Kraft zu tanken. Vor allem das Reiten, Delanis große Leidenschaft, gibt der Teenagerin in der schweren Zeit Halt. "Sie kämpft und kämpft und kämpft. Wir geben die Hoffnung nicht auf, Delani gibt nicht auf. Delani ist stark, auch weiterhin, auch wenn man immer wieder Rückschläge einstecken muss und immer wieder schlechte Nachrichten verkraften muss", fasst Dana voller Stolz und Hoffnung den ungebändigten Lebenswillen ihrer Tochter zusammen.

IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier im Mai 2025

Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier mit ihrer Tochter Delani, April 2025

