Endspurt: Stephanie Stumph verabschiedet sich in Babypause

Stephanie Stumph (41) hat sich auf Instagram mit einem besonderen Foto an ihre Fans gewandt: In einem weißen, locker aufgeknöpften Hemd setzt die Schauspielerin ihren deutlich sichtbaren Babybauch in Szene. Sie erwartet ihr zweites Kind und verabschiedet sich laut ihrer Ankündigung nach nur noch einem letzten Drehtag für die Serie "Der Alte" in die wohlverdiente Babypause. Die werdende Mutter zeigt sich voller Vorfreude und betont, wie schnell die Schwangerschaft für sie vergangen ist. "Wie schön, dass man mich bis zum Schluss vor die Kamera gelassen hat", schrieb sie im Post und bedankte sich für diese Möglichkeit.

Auch wenn Stephanie ihre Schwangerschaft als "wie im Flug" vergangen beschreibt, war nicht alles einfach. Im Juni teilte die Tochter von Wolfgang Stumph (79) mit, dass sie an Schwangerschaftsdiabetes leide. Dennoch ließ sie sich davon nicht unterkriegen und zeigte sich weiterhin aktiv vor und hinter der Kamera. Ihre Fans loben sie für ihre Stärke und den positiven Umgang mit den Herausforderungen, die die Schwangerschaft mit sich bringt. Der Baby-Countdown ist also definitiv eingeläutet, und die Freude rund um das Familienglück spiegelt sich auch in den liebevollen Kommentaren ihrer Community wider.

Stephanie, die ihren ersten Nachwuchs bereits souverän in ihre Karriere als Schauspielerin integrierte, ist kein Neuling, wenn es um Multitasking zwischen Beruf und Muttersein geht. Ihren Humor und ihre Energie bewies sie schon früher, wie etwa in einem Video, in dem sie sich beim Kickboxen zeigte, um mit Sport ihren Blutzucker zu regulieren. Die 41-Jährige bleibt ihrer lockeren Art treu und inspiriert dabei nicht nur ihre Fans, sondern vermittelt auch, dass Mutterschaft und Beruf sich nicht zwangsläufig im Weg stehen müssen. Mit ihrem aktuellen Posting macht sie deutlich, dass sie bereit ist für den nächsten großen Schritt im Leben.

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

Getty Images Stephanie Stumph bei den SPA Awards im Mai 2025

Getty Images Stephanie Stumph im Januar 2025