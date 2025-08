Sarah-Jane Wollny lässt sich drei Tattoos auf einmal stechen

Sarah-Jane Wollny (26) hat sich etwas getraut: Sie zeigte in ihrer Instagram-Story, dass sie sich gleich drei Tattoos und ein Bauchnabelpiercing hat machen lassen. Stolz präsentierte sie ihren mehr als 300.000 Followern die neuen Kunstwerke. Unter anderem ziert jetzt ein kleines Motiv ihr Handgelenk, und über ihrem Schlüsselbein steht der Schriftzug "Love yourself first". Zwischen ihren Brüsten ließ sie sich ebenfalls ein Tattoo stechen und zeigte sich trotz ihrer Angst vor Nadeln rundum begeistert. "Ich bin super happy", freute sich Sarah-Jane.

Die Motive der Tattoos seien individuell mit ihr zusammen entworfen worden, verriet die Influencerin. Auch wenn sie sehr nervös gewesen sei, fühlte sie sich in dem Tattoostudio bestens aufgehoben. Beim Bauchnabelpiercing, das sie sich zusätzlich machen ließ, war die Nervosität besonders groß. Doch auch hier konnte ihr das erfahrene Team die Angst nehmen. Nun plant Sarah-Jane, demnächst noch ein Reel zu posten, in dem sie ausführlicher über ihre Erfahrungen spricht und die Ergebnisse genauer präsentiert, denn es sind ihre allerersten Tattoos.

Im Wollny-Clan ist Sarah-Jane jedoch längst nicht die Erste mit Tattoos. Ihre Schwestern Loredana (21), Estefania (23) und Sarafina (30) haben bereits seit längerer Zeit ihre eigenen Designs unter der Haut. Doch für die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin ist es ein ganz spezieller Moment, vor allem, da sie ihre Angst überwunden hat. Mit ihren neuen Tätowierungen fühlt sie sich jetzt offenbar richtig wohl in ihrer Haut. Mit ihrem Schriftzug "Love yourself first" sendet sie außerdem eine starke Botschaft an sich selbst und ihre Community.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollnys Tattoos

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Juni 2025

