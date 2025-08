Der Sendestart für neue Realityshow "The Summit" steht fest

Zwölf Prominente begeben sich bald auf ein Abenteuer der besonderen Art: In der neuen Realityshow "The Summit" ziehen die Teilnehmer los, um in Neuseeland einen Gipfel zu erklimmen. Dabei wartet nicht nur eine beeindruckende Kulisse auf sie, sondern auch zahlreiche Herausforderungen. Eine gewaltige Summe ist dabei im Spiel: Der Gewinner kann bis zu 1 Million Euro mit nach Hause nehmen. Der Sendestart wurde auf einer Pressekonferenz von Prime Video verkündet, bei der Promiflash exklusiv vor Ort war: Ab dem 26. September ist die spannende Show exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen.

Die Stars müssen sich den Weg an die Spitze jedoch hart erkämpfen. Verschiedene Challenges fordern die Abenteurer heraus und testen ihre Belastbarkeit, sowohl körperlich als auch mental. Besonders spannend: In ihren Rucksäcken tragen die Teilnehmer gemeinsam das Preisgeld von einer Million Euro, das am Ende der Reise nur ein Kandidat zurückholen wird. Unterschiedlichste Wetterbedingungen und ein unvorhersehbares Terrain sorgen für zusätzliche Spannung. Wer wird die Herausforderung meistern und triumphieren?

Neuseeland als Schauplatz bietet nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch die perfekte Bühne für dieses außergewöhnliche Experiment. Die Reality-TV-Landschaft in Deutschland erhält mit "The Summit" ein weiteres Highlight, das mit seinem hohen Einsatz und der außergewöhnlichen Kulisse punktet. Mit von der Partie bei den zwölf Teilnehmern ist unter anderem Serkan Yavuz (32), der zuletzt für Schlagzeilen sorgte. Ob ihm und seinen Mitstreitern der Gipfelsturm gelingt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Diese Show verspricht am Limit zu sein – und das in jeder Hinsicht.

Getty Images Serkan Yavuz, Realitystar

RTL / Stefan Thoyah Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Matthias Mangiapane, Realitystar

