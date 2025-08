So schlimm war Samras Psychose für seine Ehefrau Dunja

Dunja Akkouche, die Ehefrau des Rappers Samra, hat auf Instagram offen über eine der schwersten Zeiten in ihrem Leben gesprochen. Seit Juli 2020 ist das Paar verheiratet, und in ihrer gemeinsamen Zeit haben die beiden so manche Herausforderung gemeistert. Eine dieser Herausforderungen war die Psychose, die Samra, der mit bürgerlichem Namen Hussein Akkouche heißt, erlitt. Dunja beschrieb diese Phase als "den schlimmsten Tag unseres Lebens" und sprach von den Belastungen, unter denen ihr Mann damals stand: Drogenprobleme, psychischer Druck und die öffentliche Kritik wurden für den Musiker zu einer unkontrollierbaren Last.

Im Netz gab Dunja einen tiefen Einblick in die belastende Situation: "Ich musste mit ansehen, wie er jeden Tag kaputtging." Dennoch sei sie an seiner Seite geblieben und habe alles gegeben, um ihm Halt zu geben und ihn wieder aufzubauen. "Ich kenne Hussein besser als jeder andere Mensch da draußen und ich weiß, wie rein er ist", betonte sie. Ihr Einsatz beruhte vor allem auf der Liebe zu ihrem Mann.

Bereits vor einigen Wochen zeigte Dunja, wie sehr sie hinter ihrem Mann steht. Anlässlich ihres fünften Hochzeitstags widmete sie Samra eine bewegende Liebeserklärung auf Instagram. Mit einer emotionalen Fotoreihe, die auch private Aufnahmen aus der Schwangerschaft und gemeinsame Momente mit Sohn Kareem zeigte, ließ sie ihre Follower an den wichtigsten Erinnerungen der letzten Jahre teilhaben. In ihrem Beitrag schrieb die Ehefrau des Rappers: "Unsere Liebe hat sich nicht nur in den schönen Momenten bewiesen, sondern vor allem in den schweren." Sie unterstrich dabei die Stärke ihres Mannes und betonte: "Du hast nie aufgegeben. Du hast immer alles gegeben, um ein guter Partner und Ehemann zu sein."

Instagram / dunjaakkouche Rapper Samra und seine Frau Dunja Akkouche

Instagram / dunjaakkouche Dunja Akkouche, Frau von Rapper Samra

IMAGO / Eibner Sama, Rapper