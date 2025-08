Aber mit einem Haken: "Wednesday" Staffel zwei startet heute

Die Fans der düsteren Netflix-Serie Wednesday können aufatmen! Nach fast drei Jahren kehrt die Serie mit der zweiten Staffel zurück und ist ab sofort auf der Plattform verfügbar. Allerdings gibt es zunächst nur die ersten vier Folgen zu sehen; die verbleibenden Episoden folgen am 3. September. Hauptfigur Wednesday Addams, verkörpert von Jenna Ortega (22), findet sich erneut in den unheimlichen Gängen der Nevermore Academy wieder, wo sie mit einer Reihe neuer Gefahren und Mysterien konfrontiert wird. Auch alte Bekannte wie ihre Mitbewohnerin Enid (Emma Myers, 23) und ihre Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones, 55) sind wieder mit von der Partie.

In der zweiten Staffel muss sich Wednesday nicht nur mit einem rätselhaften Stalker auseinandersetzen, sondern will auch eine Mordserie in der Nähe der Akademie aufklären, wie Filmstarts.de berichtet. Zu allem Überfluss gerät auch ihr Bruder Pugsley in Schwierigkeiten, als er einen Zombie als Haustier mitbringt. Ihre Mitbewohnerin Enid spielt ebenfalls weiterhin eine besondere Rolle, deren Schicksal laut einem Traum in Gefahr sein könnte. Neben den charakteristischen Figuren gibt es in der neuen Staffel auch einige hochkarätige Neuzugänge. So stößt Steve Buscemi (67) als neuer Schulleiter Barry Dort zur Besetzung hinzu, während Lady Gaga (39) die Rolle einer Lehrerin übernehmen wird.

Die Begeisterung für die Serie ist auch in der Produktionsplanung spürbar: Bereits jetzt steht fest, dass eine dritte Staffel folgen wird. Wie erste Gerüchte nahelegen, könnten diese Dreharbeiten noch vor Ende 2025 beginnen. Gedreht wird in Irland, wie schon bei der zweiten Staffel. Die Serie hat damit gezeigt, dass sie nicht nur ein Publikumsliebling ist, sondern längst zu einem der Aushängeschilder von Netflix zählt.

Anzeige Anzeige

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

Anzeige Anzeige

Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Februar 2025