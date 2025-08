Vor Tod: Ulli Potofski widmete seiner Nadja rührende Worte

Der bekannte Sportreporter Ulli Potofski (†73) ist am vergangenen Sonntag an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben. Nur kurz vor seinem Tod bewegte er seine Follower mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram, in dem er seiner langjährigen Lebensgefährtin Nadja eine rührende Liebeserklärung machte. "In guten wie in schlechten Zeiten! Meine Lebensgefährtin Nadja war immer da! Ist immer da! Seit über 10 Jahren! Danke – auf die nächsten Jahre in Liebe und Zuversicht!", schrieb Ulli. Seine Worte sorgten für große Anteilnahme und berührten Millionen, die seine ehrliche Art zu schätzen wussten.

Nadja hatte über ein Jahrzehnt an Ullis Seite verbracht und ihn sowohl in glücklichen Momenten als auch in schweren Zeiten unterstützt. Ihre Verbindung war für den Reporter offenbar eine Quelle der Kraft, besonders in herausfordernden Phasen seines Lebens. Der herzliche Post, den er in den letzten Tagen seines Lebens veröffentlichte, zeigt, wie wichtig ihm seine Partnerin war und wie viel sie ihm bedeutete. Die Worte "auf die nächsten Jahre in Liebe und Zuversicht" spiegeln seine Hoffnung und seinen Optimismus wider, die ihn vermutlich auch während seiner Krankheit getragen haben.

Ulli war nicht nur für seine unverwechselbare Art als Sportreporter bekannt, sondern auch für seine Nähe zu seinen Fans. Mit Projekten wie seinem Podcast "Herz, Seele, Ball" hielt er seine Zuhörer stets über sein Leben auf dem Laufenden. Bereits wenige Tage vor seinem Tod hatte er aus dem Krankenhaus berichtet, dass er dort behandelt würde. Diese Offenheit machte ihn zu einer beliebten Figur, die für viele mehr als nur ein Gesicht aus dem Fernsehen war. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, vor allem für die Menschen, die ihm privat nahe standen.

Instagram / ullipotofskioffiziell Ulli Potofski mit seiner Partnerin Nadja

gbrci/Future Image/ActionPress Sportmoderator Ulli Potofski, 2016

Sascha Steinbach/Getty Images Ulli Potofsi bei "Let's Dance"