Rebecca Ries reagiert auf Hassnachrichten zu ihrem Sohn

Rebecca Ries hat vor wenigen Monaten gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Göktug Göker ihren ersten Sohn bekommen. Doch statt die Freude über das Muttersein ungetrübt genießen zu können, sieht sich die TV-Bekanntheit einer Welle von Hassnachrichten ausgesetzt, die sogar gegen ihr kleines Kind gerichtet sind. Auf Instagram teilte die junge Mutter in einem emotionalen Video ihre Enttäuschung und Fassungslosigkeit über die schrecklichen Kommentare. Sie erklärte: "Ich hätte mein Kind abtreiben sollen" sei eine der furchtbaren Nachrichten, die sie erhalten habe. Diese Worte haben sie zutiefst verletzt, da ihr Sohn für sie das Wichtigste auf der Welt ist.

In ihrem Video machte Rebecca ihrer Empörung Luft und kritisierte besonders die Tatsache, dass viele der Hasskommentare von Frauen stammen. "Ich frage mich, wo der Support von meinem Geschlecht bleibt", richtete sich die Influencerin an ihre Kritiker und bezeichnete die Nachrichten als Ausdruck von Verbitterung und Unzufriedenheit. Sie hinterfragte, wie Menschen so tief sinken können, um solch grausame Dinge zu schreiben, und verteidigte dabei ihre Liebe zu ihrem Kind: "Jeder meiner Freunde, meiner Familie weiß, wie sehr ich meinen Sohn liebe." Mit klaren Worten forderte sie ihre Hater dazu auf, ihren Frust nicht länger auf ihrer Plattform auszulassen.

Bereits vor einigen Tagen hatte Rebecca auf fiese Hassnachrichten reagiert und sich mit einem klaren Statement an ihre Community gewandt. Anlass war die Kritik daran, dass sie während einer Realityshow offen über ihre schnelle Schwangerschaft nach nur vier Wochen Beziehung gesprochen hatte. In einer Instagram-Story stellte die Content Creatorin unmissverständlich klar: "Ja, ich habe verhütet – Verhütung ist nicht unfehlbar." Rebecca machte ihren Kritikern deutlich, dass auch mit Schutz eine Schwangerschaft passieren könne und nannte die spöttischen Kommentare dazu "ekelhaft" und "asozial".

Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Rebecca Ries, 2025

