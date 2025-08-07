MasterChef-Teilnehmerin Yanin Campos stirbt bei Autounfall

Die auf Social Media beliebte Köchin Yanin Campos ist im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Sie kam am 2. August 2025 bei einem tragischen Autounfall in ihrer Heimatstadt Chihuahua, Mexiko, ums Leben. Wie das mexikanische Ministerium für öffentliche Sicherheit der örtlichen Zeitung El Financiero mitteilte, verlor sie am frühen Morgen die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Schwer verletzt wurde sie in das Hospital del Parque eingeliefert, wo sie zwei Tage später ihren Verletzungen erlag. Die genauen Umstände des Unfalls, etwa ob Geschwindigkeit oder Ablenkung eine Rolle spielten, werden derzeit noch von den zuständigen Behörden untersucht.

Bekannt wurde Yanin Campos 2018 durch ihre Teilnahme an der beliebten TV-Kochsendung "MasterChef México", wo sie den sechsten Platz belegte und sich als talentierte Köchin einem breiten Publikum vorstellte. Ein Jahr später kehrte sie in dem Format "MasterChef México: Die Revanche" zurück, um erneut ihr Können unter Beweis zu stellen. In der Folge baute sie sich eine große Fangemeinde in den sozialen Medien auf, wo ihr insbesondere auf TikTok über 100.000 Menschen folgten. Viele Fans drückten nach der Nachricht ihres plötzlichen Todes ihre Trauer online aus. "Ich kann es nicht glauben, ich habe dich seit deiner Zeit bei MasterChef verfolgt", schrieb ein Nutzer, während andere mit Worten wie "Ruhe in Frieden, Yanin" Abschied nahmen.

Yanins Bruder Raúl Campos bestätigte die traurige Nachricht auf Facebook und lud Familie, Freunde sowie Fans ein, an einer Totenwache im Bestattungsinstitut Hernández in Chihuahua teilzunehmen. "Wir trauern um den Verlust meiner Schwester", schrieb er in einer emotionalen Mitteilung. Privat hielt sich Yanin gerne bedeckt, doch auf Instagram gewährte sie Einblicke in ihren Alltag. Ihr letzter Beitrag auf dieser Plattform zeigt sie lächelnd mit den Worten: "Ein kleiner Spaziergang". Sie hinterlässt nicht nur eine Familie in tiefer Trauer, sondern auch Tausende Fans, die sie für ihre Leidenschaft und Authentizität bewunderten.

Instagram / yanin_chefmx Yanin Campos, September 2019

Instagram / yanin_chefmx Yanin Campos, November 2019

Instagram / yanin_chefmx Yanin Campos