Gisele Bündchen und Tom gratulieren Sohn zum 16. Geburtstag

Tom Brady (48) und Gisele Bündchen (45) feiern den Geburtstag ihres Sohnes Benjamin am 8. Dezember mit liebevollen Glückwünschen und einer Ladung Throwback-Fotos auf Instagram. Der Teenager, den alle als Ben kennen, wird 16 und seine Eltern lassen die schönsten Momente der vergangenen Jahre noch einmal aufleben. In der Bilderauswahl zu sehen: Schnappschüsse mit Superstar Adam Levine (46) sowie Familienfotos mit den Geschwistern Vivian Lake (13) und Jack, der aus Toms früherer Beziehung mit Bridget Moynahan (54) stammt. Mit den öffentlichen Botschaften setzen der frühere Football-Champion und das brasilianische Model, das mittlerweile ihr Glück im Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (36) gefunden hat, ein gemeinsames Zeichen: Trotz Trennung bleibt die Familie im Mittelpunkt.

Tom teilt eine ganze Galerie und schreibt zu einem Porträt seines "Mini-Me": "Alles Gute zum 16. Geburtstag, mein geliebter ewiger kleiner Junge Benny!". Und weiter: "Du bist jetzt offiziell alt genug, um Auto zu fahren, aber noch nicht alt genug, um mir um Mitternacht keine SMS mehr mit 'Wo bist du?' zu schicken." Dann wird der Ex-NFL-Star sentimental und witzelt zugleich über Alltagsdetails: "Stolz ist noch untertrieben (...). Auf weitere große Momente, tolle Noten, sportliche Erfolge und eine etwas geringere Uber-Rechnung." Ben sei "freundlich, fürsorglich und nachdenklich" und mache "jeden Raum heller". Auch Mama Gisele lässt die Tränen fließen! Die Mode-Ikone teilt einen herzzerreißenden Schnappschuss, auf dem sie ihrem kleinen Benjamin einen dicken Kuss auf die Wange drückt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein süßer Benny. Ich wünschte, du könntest so klein bleiben, damit ich dich überallhin mitnehmen könnte", so das Supermodel. "Du hast das größte und schönste Herz. Ich bin jeden Tag dankbar, dass du mich als deine Mama ausgewählt hast. Ich liebe dich von ganzem Herzen.“

Abseits der Glückwünsche verrät Tom, wie sehr das Thema Autofahren die Familie gerade beschäftigt. Gegenüber dem People Magazine erklärte er bereits vor dem Geburtstag, dass Ben schon fleißig übt: "Mein Ältester (Jack) ist ein sehr guter Fahrer und mein mittlerer Sohn macht bald seinen Führerschein, aber er ist auch sehr gut", sagte er. Der frühere Quarterback beschreibt seinen eigenen Fahrstil als besonders vorausschauend, eine Gewohnheit aus seiner aktiven Zeit, die er an seinen Sohn weitergeben möchte: "Ich fahre sehr defensiv, ähnlich wie ich es auf dem Fußballfeld getan habe. Ich bringe ihm irgendwie bei, auch so zu fahren", so Tom. Seit der Scheidung im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe zeigen Tom und Gisele, wie Co-Parenting funktioniert. Gisele teilt gern gemeinsame Fotos mit ihren Kindern. Tom wiederum betont in Interviews gern, wie sehr ihn die gemeinsamen Alltagsmomente tragen – ob auf der Tribüne, bei Schulprojekten oder eben auf der ersten Übungsfahrt.

Getty Images, Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady

Instagram / tombrady Tom Brady gratuliert seinem Sohn Ben zum Geburtstag

Instagram / tombrady Gisele Bündchen mit ihren Kindern Vivian und Benjamin