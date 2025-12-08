Amy Schumer teilt Foto von fast nacktem John Cena

Amy Schumer (44) hat für Gesprächsstoff gesorgt: Die Comedian teilte auf Instagram eine freizügige Aufnahme von Schauspielkollegen und Wrestling-Star John Cena (48), aufgenommen hinter den Kulissen ihres gemeinsamen Films "Trainwreck" aus dem Jahr 2015. Auf dem Bild trägt John lediglich ein Handtuch, neben ihm steht Regisseur Judd Apatow (58). Beide posieren mit in die Hüften gestemmten Händen. Der Anlass für den Post war Judds 58. Geburtstag, zu dem Amy eine ganze Fotoreihe veröffentlichte. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Ich liebe dich Judd Apatow, Happy Birthday". Doch das Jubiläum rückt bei diesem Anblick wohl für die meisten Fans in den Hintergrund.

In "Trainwreck" spielte John den Fitness-Fan Steven, der zu Beginn der Geschichte eine kurze Beziehung mit Amys Figur hat. Eine der erinnerungswürdigsten Szenen zeigt die beiden im Bett, als sie ihn bittet, für ein bisschen Abwechslung zu sorgen und schmutzig zu reden. Der Muskelprotz gerät dabei völlig aus dem Konzept. Statt heißer Worte stammelt er Fitness-Jargon wie "Ich werde dich mit Protein füllen" und "Ich gebe dir meinen grünen Drink". In einer anderen Sequenz kommt Steven gerade aus der Dusche, nur mit einem Handtuch bedeckt – eine Szene, die das neue Set-Foto nun wieder aufruft. Amy schwärmte damals bei E!News von den Dreharbeiten mit dem WWE-Star und ließ dabei tief blicken: "Er ist riesig", verriet sie und fügte hinzu, dass die Crew am Set "einfach nach Luft geschnappt" habe. Doch die Komikerin enthüllte auch das Geheimnis hinter der Duschszene: Als Steven mit einem verdächtig großen "Zelt" im Handtuch erscheint, kam ein Requisit zum Einsatz. "Ich glaube, es war Teil eines Besenstiels", lachte Amy. "Jimmy war unser Requisiteur und schnitzte eines Tages. Ich fragte: 'Was machst du da, Jimmy?' Er antwortete: 'Ich bastle Johns Erektion!'"

Jahre später gab John zu, wie unangenehm die intimen Szenen wirklich waren. Im Club Shay Shay Podcast gestand der 48-Jährige: "Es ist das Schlimmste". Das Catering sowie die Tontechniker seien alle anwesend gewesen. "Es gibt nichts Intimes daran, gar nichts. Es ist wirklich peinlich." Besonders herausfordernd sei es gewesen, "den peinlichsten Sex zu haben, den man sich vorstellen kann" – und das vor Publikum. Trotz aller Unannehmlichkeiten hatte John nur Lob für seine Co-Star übrig und bezeichnete Amy als "Engel". Abseits von Social-Media-Aktivitäten und Throwback-Momenten wird derzeit viel über Amys Privatleben spekuliert. In den letzten Wochen kamen Gerüchte auf, dass die Beziehung zu ihrem Ehemann Chris Fischer kriseln könnte. Zuletzt stellte die Schauspielerin, die deutlich erschlankt ist, auf Instagram klar: "Was auch immer zwischen mir und Chris passieren wird, hat nichts mit Gewichtsverlust oder Autismus zu tun." Ob eine Scheidung bevorsteht, verriet sie allerdings nicht. Sie scheint sich auf ihre Karriere sowie Anekdoten aus ihrer Vergangenheit zu konzentrieren, die sie mit humorvollem Charme präsentiert.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Instagram / amyschumer John Cena nur mit einem Handtuch gekleidet am Set von "Trainwreck", 2015

Imago Amy Schumer und John Cena in einer Szene aus "Trainwreck", 2015