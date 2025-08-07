Sie gewinnt überraschend "Das große Backen – Die Profis"

Rowena aus Koblenz hat sich überraschend den Titel der Profibäckerin des Jahres 2025 bei "Das große Backen – Die Profis" gesichert. In einem spannenden Finale setzte sich die 28-Jährige mit hauchzarten 80,5 Punkten und damit einem minimalen Vorsprung gegen den Top-Favoriten Benjamin aus Südtirol durch. Mit ihrem konstanten Können und kreativen Geschick überzeugte sie die Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer, auf ganzer Linie. Der Gewinn des Goldenen Cupcakes bringt der talentierten Konditorin nicht nur Ruhm, sondern auch ein Preisgeld von 10.000 Euro ein.

Benjamin, der durch die Staffel hinweg mehrfach die rote Schürze für die beste Wochenleistung gewonnen hatte, erlebte im Finale eine herbe Enttäuschung. Ein Patzer bei einer seiner Törtchen-Kreationen kostete ihn wertvolle Punkte und ließ ihn vorübergehend auf dem letzten Platz landen. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd, bei der vor allem sein spektakuläres Schaufensterstück für Begeisterung sorgte, reichte es am Ende nicht für den Sieg. Für Spannung sorgte der knappe Punktestand bis zuletzt, doch Rowenas konstant gute Leistung gab den Ausschlag zu ihren Gunsten.

Die beliebte Back-Show, moderiert von Enie van de Meiklokjes (51), kehrte nach zwei Jahren Pause endlich wieder auf den Bildschirm zurück. Dieses Jahr traten acht Profibäcker in einem neuen Solo-Modus gegeneinander an, um ihr Können in kreativen und präzisen Back-Challenges unter Beweis zu stellen. Für die Siegerin Rowena, die sich schon zuvor den Titel "Dessertkönigin Deutschlands" erarbeitet hatte, ist dieser Triumph ein weiterer Meilenstein. Begeisterung für Perfektion und ihre Liebe zur süßen Kunst hatten sie von Anfang an begleitet, nun erhielt sie den verdienten Lohn für ihre außerordentliche Leidenschaft und ihr Können.

Joyn/Claudius Pflug Der Cast von "Das große Backen – Die Profis", 2025

Joyn/Claudius Pflug Rowena bei "Das große Backen – Die Profis", 2025

Joyn/Claudius Pflug Benjamin bei "Das große Backen – Die Profis", 2025

