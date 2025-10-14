Nach Scheidung: Hugh Jackman nähert sich wohl Ex-Frau an

Nach fast zwei Jahren der Trennung nähern sich Hugh Jackman (57) und Deborra-Lee Furness (69) wieder an. Wie das Magazin Radar Online berichtet, sollen sich die beiden in New York getroffen haben, um ihre Differenzen zu klären und an einer freundschaftlichen Basis zu arbeiten. Nachdem die Scheidung im Juni dieses Jahres offiziell wurde, ist es laut Insidern vor allem Hugh gewesen, der den ersten Schritt zur Versöhnung gemacht hat. "Hugh hat lange versucht, Frieden mit Debs zu schließen, aber es hat Zeit gebraucht, bis sie bereit war", zitiert das Magazin eine nahestehende Person. Ihre Kinder stehen demnach bei den Treffen an erster Stelle und die Entwicklung wird von allen Seiten als positiv bewertet.

Die Ehe der beiden hielt stolze 27 Jahre. Im September 2023 sorgten die Filmstars jedoch für Schlagzeilen – denn das Ehe-Aus wurde bekannt. Damals erzählte Deborra-Lee in einem seltenen Statement von einer "traumatischen Verletzung", äußerte sich ansonsten aber sehr zurückhaltend. Seitdem ging die Scheidung gütlich über die Bühne: finanzielle Einigungen, wie eine Unterhaltszahlung an Deborra-Lee, wurden außergerichtlich geregelt. Berichten zufolge waren beide darauf bedacht, die Angelegenheit friedlich und ohne Streit abzuwickeln. Zudem sicherten sie die gesundheitliche und finanzielle Zukunft ihrer beiden adoptierten Kinder mit entsprechenden Vereinbarungen ab.

Während Hugh sich Insiderberichten zufolge um ein harmonisches Verhältnis mit seiner Ex-Frau bemüht, scheint sein Privatleben weiterzugehen. Seit einigen Monaten ist er mit Sutton Foster (50), seiner ehemaligen Kollegin aus dem Broadway-Musical "The Music Man", liiert. Anders als ihr früherer Partner stürzt sich Deborra-Lee hingegen nicht ins Liebesleben. Laut einem Informanten von Daily Mail soll die Schauspielerin zwar Datingangebote erhalten haben, wies diese aber bisher entschieden zurück.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2023

Getty Images Ava Jackman, Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman und Oscar Jackman im Disneyland

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

