Pinar Sevim bricht Schweigen über Flirtgerüchte mit Paco

Nach ihrem Auszug aus der Show Promi Big Brother hat Pinar Sevim in einem Interview mit Promiflash über die anhaltenden Flirtgerüchte mit Paco Herb gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin räumte dabei mit Spekulationen auf und zeigte sich entsetzt über die kursierenden Mutmaßungen. Sie erklärte deutlich: "Paco und ich kannten uns ja von einem anderen Format. Er war dort eigentlich wie mein großer Bruder. Man neckt sich, man streitet ein bisschen, aber sonst gar nichts." Ihre klaren Worte: "Da war nichts mit Flirten. Wir mögen uns einfach – da ist nicht mehr, nicht weniger."

Pinar betonte weiter, dass sie die Herkunft solcher Gerüchte nicht nachvollziehen könne und führte aus: "Ich weiß auch gar nicht, wie man darauf kommt. Wir haben uns ja auch angezickt. Wir haben uns nicht berührt, wir haben gar nichts. Wir saßen nebeneinander bei der Nachtwache, aber ansonsten nichts." Der Reality-Star zeigte sich genervt von der Unterstellung, dass eine gute Beziehung zwischen zwei Menschen immer gleich romantisch interpretiert werden müsse. Zudem stellte sie klar: "Wenn man sich gut versteht, heißt das ja nicht, dass da direkt was läuft. Also, ich habe meinen Partner – egal, ob wir Streit haben oder nicht."

Für Pinar Sevim war der Aufenthalt bei "Promi Big Brother" nicht ihre erste Erfahrung im Reality-TV, wie ihr Kommentar zu Paco Herb andeutete: Beide hatten sich bereits bei der Show "Promihof" kennengelernt. Mit ihrer offenen und ehrlichen Art bleibt Pinar für ihre Fans auch weiterhin greifbar und authentisch. Ihr Partner, den sie im Interview ansprach, scheint ihr Rückhalt und Beständigkeit zu geben, während sie die Gerüchte gelassen und mit klaren Worten aus der Welt räumt. Trotz der Aufregung um die Flirtgerüchte beweist sie, dass sie sich nicht leicht aus der Ruhe bringen lässt.

Joyn Paco Herb und Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Paco Herb, Christina Dimitriou und Pinar Sevim bei "Promi Big Brother"

Joyn/Willi Weber Pinar Sevims Einzug bei "Promi Big Brother"