"Meins": Ist Edith Stehfest nach Eric-Aus wieder vergeben?

Ende September bestätigte Edith Stehfest (30) die Trennung ihres Ex-Partners Eric Stehfest (36). Nach vielen gemeinsamen Jahren entschieden sich die beiden, zukünftig getrennte Wege zu gehen. Nun kurbelt die Musikerin die Gerüchte um ihren Beziehungsstatus mit einer kryptischen Botschaft ordentlich an. In einer ihrer Instagram-Storys postet die zweifache Mama ein Schwarz-Weiß-Foto eines Männergesichts, das nur zur Hälfte zu sehen ist. Auffallend dabei: Der Mann trägt einen Ohrring und hat ein markantes Gesicht. Unter das Bild schreibt Edith lediglich das Wort "Meins". In welcher Beziehung sie mit diesem Mann steht, behält die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin vorerst für sich.

In einer weiteren Story geht Edith auch erneut auf die Trennung von Eric ein, um ihre Fans daran zu erinnern, dass diese schon seit langer Zeit besteht. "Für alle zur Erinnerung, bereits im November 2024 bin ich ausgezogen", schreibt sie und ergänzt, dass die Trennung schon damals beschlossen wurde, jedoch erst jetzt öffentlich kommuniziert wurde. Die Hintergründe des Liebes-Aus der beiden scheinen aber weit tiefer zu gehen, als Edith bisher preisgegeben hat. Ihre aktuelle Social-Media-Aktivität und das mysteriöse Bild des unbekannten Mannes haben bei ihren Followern viele offene Fragen aufgeworfen.

Schon wenige Tage zuvor hatte Eric im Gespräch mit Spot On News die schwierige Zeit der Trennung offen angesprochen. "Wir haben uns gegenseitig nicht mehr gutgetan", gab der Schauspieler zu und fügte hinzu: "Es braucht dann doch immer einen stabilen Part, der Sicherheit vermitteln kann. Das konnten wir füreinander einfach nicht mehr aufbringen." Beide seien an ihre Grenzen gekommen und mussten einsehen, dass sie nicht mehr das füreinander leisten konnten, was der andere gebraucht hätte. Auch das Management der jeweiligen psychischen Probleme habe die Situation zusätzlich erschwert.

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest in Thailand, September 2025

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest im Juni 2025