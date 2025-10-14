Nachbarn packen aus: So lebt Ellen DeGeneres mit ihrer Frau

Ellen DeGeneres (67) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (52) haben sich in den malerischen Cotswolds in England niedergelassen. Nach der Wiederwahl von Donald Trump (79) im November 2024 entschied sich das prominente Paar, die USA dauerhaft zu verlassen. Die ehemalige Talkshow-Moderatorin und die Schauspielerin zogen auf die Kitesbridge Farm, wenige Kilometer von Witney entfernt. Ihren neuen Alltag in der ländlichen Idylle genießen sie offenbar sehr. Oft werden die beiden in einem örtlichen Pub namens "The Farmer's Dog" gesichtet, wo sie entweder allein, mit Freunden oder mit ihren Hunden Zeit verbringen. "Sie sind wirklich entspannt und sehr höflich", berichtete ein Nachbar dem Magazin People und ergänzte: "Ich habe noch nie etwas Negatives über sie gehört."

Ihre Beweggründe, die Vereinigten Staaten zu verlassen, machte Ellen bei einem Auftritt in Cheltenham deutlich. Die Politikergebnisse hätten sie zu diesem Schritt bewogen, da die Atmosphäre in den USA für viele Menschen als bedrohlich empfunden werde. "Es ist einfach besser hier, in den USA ist es für viele Menschen beängstigend, sie selbst zu sein." Ihr ursprünglicher Plan, nur einige Monate im Jahr in England zu verbringen, änderte sich nach Trumps Wahlsieg abrupt. Die prominente Moderatorin und ihre Frau entschieden, dauerhaft zu bleiben. Ihr zunächst gekauftes Anwesen, Kitesbridge Farm, wurde kürzlich für knapp 26 Millionen Euro zum Verkauf angeboten, nachdem es umfassend renoviert worden war. Inzwischen ist das Paar in ein modernes Haus umgezogen.

Die neue Lebensweise in den Cotswolds scheint Ellen und Portia glücklich zu machen. Im Gespräch mit Richard Bacon (49) zeigte sich Ellen von der Schönheit Englands begeistert. Die Architektur und das einfache Leben in den Dörfern hätten es ihr angetan. Obwohl sie in den USA massiv in der Kritik stand, als ihre Talkshow 2022 nach Vorwürfen eines toxischen Arbeitsumfelds eingestellt wurde, begegnen ihr die Dorfbewohner mit großer Sympathie. Eine Rückkehr in die Vereinigten Staaten scheint für das Paar derzeit ausgeschlossen. Auch andere Prominente wie Rosie O'Donnell (63) und Robin Wright (59) haben die USA verlassen, um ein neues Kapitel in Europa zu beginnen.

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Instagram / ellendegeneres Portia de Rossi und Ellen DeGeneres im Jahr 2008

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres beim Super Bowl 2022

