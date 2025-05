"Das große Backen – Die Profis" ist nach zwei Jahren zurück

Nach zwei Jahren Pause kehrt "Das große Backen – Die Profis" endlich zurück auf die Bildschirme. Ab dem 2. Juli 2025 treten bei Sat.1 insgesamt acht der besten Konditoren und Pâtissiers Deutschlands und Österreichs gegeneinander an, um ihre Handwerkskunst in direkten Duellen unter Beweis zu stellen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Dabei erwartet die Zuschauer nicht nur ein neues Set und frische Regeln, sondern auch eine ganze Reihe packender Herausforderungen. Ob kunstvolle Schaustücke, temporeiche Speed-Challenges oder klassische Disziplinen – in den härtesten Back-Challenges des Landes geht es um Kreativität, Präzision und Nervenstärke. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird mit dem Goldenen Cupcake und einem Preisgeld von 10.000 Euro belohnt.

Zum Teilnehmerfeld gehören unter anderem die vegane Schokoladenkünstlerin Theresa aus Beckum, die "Dessertkönigin Deutschlands" Rowena aus Koblenz und Caro aus Lübeck, die mit YouTube-Videos und aufwendigen Zuckerkreationen begeistert. Auch Valentina aus Wien wird dabei sein, die seit Kindheitstagen von einer Teilnahme an dem Format träumte. Begleitet und bewertet werden die Talente von einer hochkarätigen Jury: Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer, der einst Hofkonditor des schwedischen Königshauses war. Moderatorin Enie van de Meiklokjes (50) sorgt wie gewohnt für die passende Portion Charme und Witz.

Zuletzt konnten sich Fans der großen Backkunst an der Promi-Version des TV-Formats erfreuen. Noch ganz frisch in Erinnerung ist wohl das große Finale von Das große Promibacken. In einem nervenaufreibenden Showdown standen am Ende Amira Aly (32), Manuela Wisbeck (41) und Senna Gammour (45) im Rampenlicht. Nach einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Manuela und Amira konnte sich schließlich die Ex von Oliver Pocher (47) durchsetzen. Mit beeindruckenden 19 von 20 Punkten schnappte sie sich den goldenen Cupcake und spendete das Preisgeld von 10.000 Euro an das Ronald McDonald Haus in Sankt Augustin.

Joyn / Claudius Pflug Christian Hümbs, Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt

Joyn / Claudius Pflug Amira Aly bei "Das große Promibacken" 2025

