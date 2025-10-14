"Peinlich": Vanessa Nwattu schießt gegen Aleks' Bruder Marko

Bei Temptation Island V.I.P. machte Vanessa Nwattu eine kurze Bemerkung über ihr Sexleben mit Aleks Petrovic (34). Für den Bruder des selbsternannten "maskulinen Mannes" ist das wohl zu viel des Guten – Marko Petrovic nennt Vanessas Verhalten in einem Instagram-Beitrag wütend ein "No-Go". "Ich bin ziemlich entsetzt von ihrer Aussage. Ich frage mich direkt, wie kann man so wenig Feingefühl haben? Das ist schon eine Grenzüberschreitung", wettert er drauflos. Es sei ihm unangenehm, überhaupt über das Sexleben seines Bruders zu sprechen, jedoch mache ihn das Verhalten von Aleks Verlobter "fassungslos". Vanessa lässt die Seitenhiebe von ihrem Schwager in spe jedoch nicht unkommentiert...

Unter dem Beitrag, in dem Marko über sie herzieht, macht Vanessa ihrem Ärger mit einem gepfefferten Kommentar Luft. "Dein Bruder sitzt nach zehn Minuten mit einer fremden Person zusammen, fängt an, sensible Themen über meine Familie und meine Kindheit auszupacken, hält mich vor der Kamera klein, tätigt verletzende Aussagen darüber, dass er nüchtern nicht mit mir zusammengekommen wäre und nicht verlobt ist", fasst sie das bisherige Verhalten von Aleks bei "Temptation Island V.I.P." zusammen. Dann holt sie nochmal aus: "Und du beziehungsweise ihr wollt mir sagen, dass eine allgemeine Aussage über meinen Bezug zur Intimität ein No-Go ist? […] Du bist genauso peinlich wie gewisse andere maskuline Männer."

Doch was hat Vanessa denn überhaupt über Aleks und ihr gemeinsames Sexleben gesagt? Im Gespräch mit ihren Co-Stars Chiara Antonella (28) und Brenda Brinkmann sowie einigen Verführern klagte sie in der Show darüber, dass Aleks oft Stress aus dem Job mit nach Hause nehme und für sie dann emotional kaum zugänglich sei. Das habe auch Auswirkungen auf ihre Libido. Vanessa stellte klar: "Wenn ich mich bei dir nicht wohlfühle, weil wir nur streiten oder so – sorry, aber dann habe ich auch keine Lust auf Intimität." Körperliche Zuneigung beginne bei ihr nämlich schon im Herzen.

Fest steht, zwischen Vanessa und Aleks brodelt es aktuell – so sehr, dass sogar sein Bruder für ihn in die Bresche springt. Schon länger vermuten Fans, dass das verlobte Paar das große Experiment bei "Temptation Island V.I.P." nicht bestanden haben könnte. Zu diesen Spekulationen macht Vanessa in ihrer Brandrede ebenfalls eine verheißungsvolle Andeutung. Laut der einstigen Sommerhaus-Kandidatin lässt sich Aleks nämlich im Laufe der Staffel noch einiges zu schulden kommen. "Halt den Ball flach – von dem, was bei Temptation noch kommt und was das alles für deinen Bruder bedeuten wird, kannst du ihn auch nicht mehr reinwaschen", droht sie Marko.

Instagram, Instagram Collage: Vanessa Nwattu, Marko Petrovic

Instagram / markan_official Aleks Petrovic und sein Bruder Marko

IMAGO / Reichwein Vanessa Nwattu, Realitystar

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6