Schwangere Katharina Wagener verrät Details zur Trennung

Katharina Wagener (30) hat ihre Community mit einer emotionalen Nachricht aufgeschreckt: Die Reality-Bekanntheit erwartet mit Kevin Yanik (27) ihr drittes Kind, doch nun steht alles Kopf. In ihrer Instagram-Story erklärte sie am Morgen, was passiert ist – und warum sie vorerst schweigt. "Kevin ist ausgezogen." – und das, obwohl sie die Baby-News erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht haben! Für Kathi kam der Schritt nach eigenen Worten völlig überraschend, der Influencer verließ das gemeinsame Zuhause und hinterließ wohl nur einen Brief. Die beiden leben als Paar und Eltern eine von Höhen und Tiefen geprägte Beziehung, doch nun scheint eine endgültige Trennung im Raum zu stehen. Passiert ist das alles in den vergangenen Stunden, öffentlich gemacht hat es Kathi auf Instagram, und sie bittet ihre Follower um Verständnis und Zeit.

In weiteren Zeilen wurde die Influencerin ausführlicher und zeigte ihre Zerrissenheit. "Ich habe mich gestern nicht gemeldet, ehrlich gesagt fehlen mir auch heute noch die Worte", schrieb Kathi in ihrer Instagram-Story. Sie wolle nicht aus Emotionen reagieren, "vor allem, weil wir Kinder haben und sie am Ende alles spüren, was zwischen uns passiert". Zu Kevins Auszug sagte sie nur: "Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen, das ist seine Geschichte, die er selbst erzählen darf." Für sie sei alles "unerwartet und ohne Vorwarnung" gekommen. Sie werde sich in den kommenden Wochen äußern, brauche aber Zeit, um "mit Ruhe und Klarheit" zu sprechen. Besonders belaste sie obendrein, dass die Schwangerschaft gerade von Sorgen überschattet wird: "Heute habe ich endlich wieder einen Termin beim Frauenarzt. Aber die Sorge ist gerade größer als die Freude. Ich spüre seit Tagen einfach nichts mehr. Ich hoffe einfach, dass alles gut ist."

Abseits der aktuellen Turbulenzen hatten Kathi und Kevin ihr Familienleben oft offen mit ihrer Online-Community geteilt. Gemeinsam ziehen sie ihre beiden Söhne groß und freuten sich zuletzt auf Familienzuwachs. Die beiden Reality-Sternchen fanden 2020 in der Premierenstaffel von Are You the One? zueinander. Seitdem gingen sie gemeinsam durchs Leben – jedoch nicht ohne Herausforderungen. Nur kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai letzten Jahres gaben sie schließlich ihre letztlich temporäre Trennung bekannt. Nichtsdestotrotz stellten beide bei öffentlichen Auftritten immer wieder das Wohl der Kinder in den Vordergrund. Kathi suchte regelmäßig den Austausch mit ihren Followern, beantwortete Fragen aus dem Alltag und nahm die Fans mit in Routinen zwischen Kita, Drehs und Produktionen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Kathi Wagener, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener posiert während ihrer dritten Schwangerschaft