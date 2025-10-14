So schwer war Zeit ohne ihre Tochter für Promi-BB-Christina

Promi Big Brother ist vorbei für Christina Dimitriou (33) – und die Reality-TV-Bekanntheit spricht nun offen darüber, wie hart die Tage ohne ihr Baby waren. Mehr als eine Woche lang war sie von ihrer Tochter getrennt. Direkt nach dem Auszug erzählte sie im Gespräch mit Promiflash, worauf sie sich am meisten gefreut hat: "Auf meine Tochter. Ich wollte ja gestern schon direkt. Meine Tochter ist Priorität Nummer eins." Es war das erste Mal, dass sie so lange nicht bei der Kleinen sein konnte. Zu Hause verfolgte ihre Familie jeden Moment, während Christina im TV-Container wohnte.

Christina verriet, dass ihre Mutter daheim den Livestream anmachte, damit die Kleine, wann immer möglich, Mamas Stimme hören konnte. "Sie hat tatsächlich meine Stimme erkannt", sagte Christina Promiflash. Genau das sei ihr wichtig gewesen, denn ihre Tochter sei noch sehr klein. Über die Entwicklung der Kleinen schwärmte sie: "Sie ist jetzt sieben Monate geworden, aber sie ist viel, viel weiter für ihr Alter." Die enge Unterstützung ihrer Familie war für Christina der Schlüssel, überhaupt ins Experiment Promi Big Brother zu starten. Die Influencerin erklärt, dass ihre Tochter eine "sehr, sehr krasse Bindung" zur Oma habe. Nur deshalb konnte sie sich auf das Projekt einlassen: "Sonst wäre ich niemals in die Show reingegangen. Also, so bin ich auch nicht", so Christina.

Bereits zuvor hatte Christina offen darüber gesprochen, wie schwer es ihr fällt, von ihrer Tochter getrennt zu sein. Kurz vor ihrem Einzug in den TV-Container teilte die Reality-TV-Bekanntheit bei Instagram ein bewegendes Foto mit ihrem Baby und richtete emotionale Worte an ihre Tochter: "Morgen ist das erste Mal, dass ich dich für ein paar Tage nicht bei mir habe. Mein Herz ist schwer, weil ich dich so unendlich liebe." Damals betonte die Influencerin, dass ihr das Abschiednehmen besonders nahegehe, schließlich sei ihre Tochter ihr größtes Glück.

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Imago Christina Dimitriou beim Event Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 09.11.2024

Imago Christina Dimitriou beim Photocall zur Reality-Show "The 50", 2024