Sommerhaus-Zoff: Paulina und Silva geraten heftig aneinander

In der sechsten Folge von Das Sommerhaus der Stars geraten Silva Gonzalez (46) und Paulina Ljubas (28) erneut aneinander. Auslöser des Streits ist die anstehende Nominierung: Silva und seine Partnerin Stefanie Schanzleh planen, Paulina und ihren Partner Tommy Pedroni (30) aus der Show zu kicken, da sich das starke Duo vor dieser Nominierung nicht schützen durfte. Silva und Stefanie wollen auch Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi von dieser Strategie überzeugen – diese petzen jedoch sofort bei Paulina. Daraufhin sucht die Ex on the Beach-Bekanntheit die Konfrontation und ein Donnerwetter bricht über Silva herein.

Paulina findet Silvas Anbiedern bei Dennis und Tara falsch – zumal er Dennis zuvor hart beleidigt hat. Sie glaubt, der Hot-Banditoz-Frontmann wolle nur eine Show abziehen, um nicht selbst rauszufliegen. "Leck doch weiter allen den A*sch", provoziert die 28-Jährige. Silva hält dagegen und droht allen anderen Kandidaten mit dem Rausschmiss, sofern sie bei der anstehenden Nominierung nicht für Paulina und Tommy stimmen. Mit einer Brandrede versucht er insbesondere die Neuzugänge im Haus von seiner Strategie zu überzeugen: Tommy und Paulina haben sich in Silvas Augen schlecht verhalten und veranstalten ein "Schmierentheater". "Ihr seid solche Engel", höhnt Silva und macht einen Sprung durch die Luft. Paulina kontert die Provokation, indem sie sich auf den Arsch haut und sagt: "Ich bin Silva, wollt ihr meinen A*sch sehen?"

Ob Paulina und Silva ihren Dauerstreit noch schlichten können, bleibt unklar. Schon in Folge fünf kam es zwischen den beiden zum Konflikt. Auslöser war, dass Jochen Horst (64) und seine Partnerin Tina Paulina und Tommy die Möglichkeit entzogen hatten, sich vor der Nominierung zu schützen. Paulina witterte, dass Silva seine Finger im Spiel haben könnte und lauerte ihm auf, als er nach einem Interview ins Sommerhaus zurückkehrte. "Du bist die absolut feigste Sau, die ich je gesehen habe! Du hast nur Eier auf Tequila [...] Er beleidigt immer nur alle Leute und geht dann wieder ins Bett", warf sie dem Musiker an den Kopf.

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: Paulina Ljubas, Silva Gonzalez

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025