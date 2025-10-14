So sehr litt Andrej Mangold unter seinem Sommerhaus-Auftritt

In der heutigen Folge Promi Big Brother gibt Andrej Mangold (38) einen kleinen Einblick in ein düsteres Kapitel seiner TV-Karriere. 2020 zog der Ex-Bachelor mit seiner damaligen Partnerin Jennifer Lange (31) ins Sommerhaus der Stars. Infolgedessen wurde dem früheren Rosenkavalier mehrfach vorgeworfen, Menschen manipuliert und gemobbt zu haben. In der Promi-WG reflektiert er nun sein Verhalten und gibt zu, dass ihm der Auftritt heute sehr peinlich sei. Dabei vergießt Andrej sogar einige Tränen.

Für ihn hatte die Ausstrahlung große Konsequenzen: Neben allerlei Hassnachrichten bekam er auch Morddrohungen. Das ging so weit, dass schließlich sogar die Polizei eingeschaltet werden musste. Doch nicht nur der ehemalige Basketballer litt darunter – auch seine Familie und Freunde bekamen den Hass der Zuschauer zu spüren. Sogar seine Mutter sei angegangen worden: "Gerade meine Mutter, die so viel für mich getan hat, so viel für mich gegeben hat", berichtete der Ex-Sportler unter Tränen.

Bereits vor zwei Monaten hatte Andrej angekündigt, mit seiner Teilnahme eine neue Seite von sich zeigen zu wollen. Damals verriet der Reality-Star gegenüber Der Westen: "Vielleicht gibt es sogar den ein oder anderen, der nach dem Projekt vom Hater zum Supporter wird." Sein Wunsch, sich weiterzuentwickeln, stand für ihn klar im Vordergrund: "Am Ende will ich einfach das Beste aus dieser tollen Möglichkeit machen."

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Andrej Mangold, Februar 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige