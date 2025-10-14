Unbequem? Temptation-Melissa schläft jede Nacht in Dessous

Melissa Heitmann (29) sorgt bei Temptation Island V.I.P. gleich am ersten Abend für Verwunderung. Als alle Frauen schon bettfertig in ihren Zimmern sind, spaziert die Reality-TV-Bekanntheit in königsblauen Dessous samt passendem Morgenmantel durch die Villa bis in das Zimmer ihrer Mitstreiterin Chiara Antonella (28), wo sie übernachten will. "Darin schläfst du?!", fragt Chiara entgeistert nach. Melissa bestätigt: "Doch, tatsächlich fast immer." Chiara findet das "a*schunbequem" und erklärt kopfschüttelnd: "Und ich hab immer zu meinem Freund gesagt, es gibt keine Frauen, die in Dessous schlafen…"

Melissa erzählt, dass sie daran gewöhnt ist und nur nicht in Lingerie nächtigt, wenn sie krank ist. Ihr Partner Marwin Klute wisse ihre sexy Nachtmode aber "gar nicht" zu schätzen, beklagt sie. "Letztens war ich krank. Ich war krass erkältet, und ich hab ein T-Shirt von ihm angezogen, weil es gemütlicher ist. Dann meinte er so: 'Baby, kannst du bitte wieder deine Sachen tragen? Deine Sachen sehen besser aus'", erinnert sie sich und erklärt achselzuckend: "Für ihn ist das halt normal so."

Bei den männlichen Verführern kommt Melissas ungewöhnlicher Schlafanzug jedenfalls bestens an. Ein Verführer meint anerkennend: "Bruder, das Outfit ist krass." Der Verführer Brian möchte sich über den aufreizenden Look von Melissa zwar nicht beschweren, vermutet allerdings Kalkül hinter ihrem nächtlichen Spaziergang. "Ich finde, dass ihr Schlafoutfit auf jeden Fall ihre sexy Seite gezeigt hat und es könnte auch sein, dass sie das gerne zeigt", mutmaßt er. Was Marwin dazu wohl sagt? Melissas freizügige Ader sorgte in der Vergangenheit nämlich bereits für Konflikte.

Instagram / melissa.htnn Melissa, März 2023

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024

