Seine Freundin beleidigt: Temptation-Marwin verteidigt sich

In der neuen Folge von Temptation Island V.I.P. erhebt Melissa Heitmann (29) schwere Vorwürfe gegen ihren Freund Marwin Klute: Die Reality-TV-Bekanntheit erzählt ihrer Mitstreiterin Chiara Antonella (28), dass Marwin sie im Streit beleidigt und anschreit. Sie erzählt, er habe ihr in der Vergangenheit an den Kopf geworfen, dass sie "billig aussehe" und dass er nicht wolle, dass seine Freundin "wie eine N*tte" herumläuft. Chiara reagierte schockiert und auch Melissa äußerte Zweifel an der Beziehung. Das lässt Marwin nicht auf sich sitzen – in seiner Instagram-Story rechtfertigt sich die Are You The One?-Bekanntheit nun für ihre Aussagen.

Marwin weist die Darstellung seiner Freundin zurück und versucht, seine Haltung zu erklären: "Ich hab ja nicht gesagt: 'Du bist eine N*tte.' Ich will nur nicht, dass sie aussieht wie eine." Er wolle sich aber auch nicht für alles rechtfertigen müssen, was er im Privaten gesagt hat. Dennoch gesteht er sich Fehler ein, nicht nur im Umgang mit Melissa, sondern auch mit den Verführerinnen vor Ort. "Meine Ausdrucksweise ist leider gegenüber Frauen abwertend, [...] im Allgemeinen einfach eklig", gibt Marwin zu.

Ob Melissa ihrem Partner die beleidigenden Aussagen verzeihen kann, bleibt vorerst spannend. Ihr Co-Star Chiara zieht in der aktuellen Folge jedoch ein eindeutiges Fazit. "Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ich habe da kein gutes Gefühl", meint sie und gibt zu bedenken: "Ich weiß noch nicht so viel über ihre Beziehung, aber… Ich glaube, sie hat tatsächlich was Besseres verdient."

Anzeige Anzeige

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024