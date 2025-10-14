Diese zwei "Unter uns"-Stars verlassen die Serie dauerhaft

Floriane Eichhorn (44) und Paul Cless verabschieden sich von der beliebten RTL-Daily Unter uns. Ihre Charaktere Nadine und Gunnar kehren der Schillerallee am 17. Oktober den Rücken, nachdem sie sich für neue Lebenswege entschieden haben. Nadine hat ein attraktives Jobangebot angenommen und wird eine leitende Position auf einem Kreuzfahrtschiff übernehmen, berichtet kino.de. Gunnar, der Vater ihrer Tochter Ronja, begleitet sie nach Hamburg und an Bord des Schiffs, sodass die beiden als Paar einen Neustart wagen. Ihre gemeinsame Tochter Ronja, gespielt von Theresa Traser, bleibt in der Schillerallee zurück. Erst kürzlich hat ebenfalls ein "Unter uns"-Star die Serie verlassen, Diego Carlos Seyfarth verließ nach circa drei Jahren die Daily.

Die Serienmacher lassen jedoch eine Hintertür offen: In der Handlung ist Nadines Einsatz auf zwölf Monate begrenzt. Was danach passiert, bleibt unklar. Offiziell ist eine Rückkehr weder bestätigt noch ausgeschlossen. So klingt vieles nach einem finalen Kapitel, aber die Konstellation lässt Raum für spätere Gastauftritte oder ein Comeback. Bemerkenswert: Für Paul, der erst kürzlich ein Comeback in der Daily feierte, ist es erneut der Abgang von der bekannten Kölner Adresse. Mit dem gemeinsamen Aufbruch von Nadine und Gunnar wird zudem der lang vorbereitete Erzählbogen abgeschlossen, der die beiden durch Höhen und Tiefen geführt hat – vom komplizierten Alltag als Eltern bis hin zur Entscheidung, ihrer Liebe eine neue Chance zu geben.

Hinter den Kulissen der Schillerallee zählt die Beziehung von Nadine und Gunnar zu den stillen Fan-Favoriten, weil sie stark auf Zwischenmenschliches setzt: geteilte Verantwortung, Patchwork-Momente, Reibung und Versöhnung. Ronja bleibt nun bei ihren vertrauten Bezugspersonen im Kiez, während ihre Eltern als Paar ihr Glück auf dem Meer suchen – ein Abschied, der in der Serie bewusst Platz für Nachrichten, Anrufe und Sehnsuchtsmomente lässt. Floriane hat mit Nadine eine Figur geprägt, die mit pragmatischer Wärme und einer Portion Tatkraft durch die Geschichten steuerte. Pauls Figur Gunnar stand ihr dabei oft als Ruhepol gegenüber, mal Unterstützer, mal Gegenwind. "Unter uns" erzählt seit über 30 Jahren vom Kommen und Gehen – und von Beziehungen, die sich verändern, aber nachhallen. Genau daran knüpft dieser Doppelausstieg an: privat, geradlinig und mit einem Ziel, das für Nadine und Gunnar gemeinsam Sinn ergibt.

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Unter Uns" zum 30. Jubiläum, 2024

Anzeige Anzeige

RTL Floriane Eichhorn, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / paulcless Paul Cless, Schauspieler