Yeliz Koc möchte Ex Jimis "Promi Big Brother"-Gewinn teilen

Jimi Blue Ochsenknecht (33) kämpft aktuell bei Promi Big Brother um den großen Sieg und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Überraschende Unterstützung bekommt er dabei von seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31). Die Reality-TV-Darstellerin lässt auf Instagram keinen Zweifel daran, dass sie hinter dem "Die Wilden Kerle"-Star steht, und ruft ihre Fans aktiv dazu auf, für ihn abzustimmen. "Es ist richtig wichtig, dass wir Jimi unterstützen, für ihn anrufen, eine SMS schreiben und in der Joyn-App abstimmen", erklärt sie in ihrer Story und hofft auf die Unterstützung der Community.

Doch Yeliz verfolgt mit ihrer Unterstützung offenbar durchaus auch einen praktischen Hintergedanken. Im gleichen Atemzug fügte sie hinzu: "Es wäre richtig toll, wenn Jimi den Sieg mit nach Hause bringt, dann können wir uns das nämlich teilen, denn da ist noch das ein oder andere offen." Damit spielt die ehemalige Dschungelcamperin wohl auf finanzielle Angelegenheiten an, die zwischen den beiden zu klären sind. Dennoch zeigt sich Yeliz sportlich und wünscht dem Schauspieler Erfolg: "Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und ich finde, dass er das auch richtig gut macht."

Schon in der Vergangenheit zeigte Yeliz, dass sie trotz der gescheiterten Beziehung hinter dem Vater ihrer Tochter Snow (4) steht. So sprang sie mit einem großzügigen Geldbetrag ein, um eine seiner dringenden finanziellen Angelegenheiten zu regeln: Jimi war vor wenigen Monaten verhaftet worden, weil er eine Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro nicht bezahlt hatte. Doch die 31-Jährige griff ein – und übernahm die komplette Summe. "Ich musste absolut gar nicht über meinen Schatten springen", erklärte sie im Interview mit taff.

