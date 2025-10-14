Emily Blunt genießt Kajak-Idylle am Comer See mit Familie

Emily Blunt (42) hat sich eine kurze Auszeit vom Filmdreh genommen und genießt die Zeit mit ihrer Familie am idyllischen Comer See. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die Schauspielerin am Sonntag zusammen mit ihrem Ehemann John Krasinski (45) und den gemeinsamen Töchtern Hazel (11) und Violet beim Kajakfahren zu sehen. Während Emily mit der jüngeren Violet paddelte, teilte sich John ein Kajak mit Hazel. Die Familie scheint die ruhigen Momente und die beeindruckende Kulisse des Sees in vollen Zügen zu genießen.

Emily ist derzeit in Italien, da die Dreharbeiten zum lang erwarteten zweiten Teil des Kultfilms "Der Teufel trägt Prada" in Mailand in vollem Gange sind. Die Schauspielerin, die erneut in ihre Rolle als Emily Charlton schlüpft, steht dabei mit namhaften Kollegen vor der Kamera: Anne Hathaway (42) kehrt als Andy Sachs zurück, und auch Meryl Streep (76) sowie Stanley Tucci (64) wurden bereits gemeinsam am Set gesehen. Für zusätzliche Überraschung sorgte Lady Gaga (39), die in Mailand eingetroffen ist – ihr Part im Film wurde bislang jedoch nicht enthüllt. Die Fortsetzung, die im Mai 2026 – genau 20 Jahre nach dem ersten Teil – in die Kinos kommen soll, entsteht erneut unter der Regie von David Frankel (66) und nach einem Drehbuch von Aline Brosh McKenna.

Der erste Film sicherte sich nicht nur zwei Oscar-Nominierungen, sondern machte Meryl Streeps Darstellung der eisigen Chefredakteurin Miranda Priestly zu einer der ikonischsten Filmfiguren der 2000er-Jahre. Die Geschichte, basierend auf Lauren Weisbergers Roman, inspirierte zahllose Modefans und wurde später sogar als Musical adaptiert. Während die genaue Handlung der Fortsetzung noch geheim ist, wird vermutet, dass Miranda Priestly diesmal mit den Herausforderungen der digitalen Transformation der Modewelt konfrontiert wird – und dabei auf die Unterstützung ihrer ehemaligen Assistentin Emily angewiesen ist. Ein aufregendes neues Kapitel für alle Fans des Mode-Kultklassikers!

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski, 2024

Anne Hathaway und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Golden Globes 2024

