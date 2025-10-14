Sänger D'Angelo mit nur 51 Jahren an Krebs verstorben

Die Musikwelt trauert: D'Angelo, die mit vier Grammys ausgezeichnete Ikone des Neo-Souls und Rhythm and Blues, ist im Alter von 51 Jahren verstorben. Der Sänger, bürgerlich Michael D’Angelo Archer, erlag einem langjährigen Kampf gegen Krebs, wie seine Familie in einer emotionalen Mitteilung bei der Daily Mail bekanntgab: "Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben gedimmt." Besonders auf sozialen Medien gedenken seine Fans der einzigartigen Beiträge, die D'Angelo zur Musikkultur geleistet hat.

Abseits der Bühne galt D'Angelo als zurückhaltend und öffentlichkeitsscheu, doch seine Werke beeinflussten zahlreiche Künstler nach ihm, darunter The Weeknd (35) und Bruno Mars (40). Geschätzt wurde sein Vermögen laut Celebrity Net Worth auf rund eine Million US-Dollar, ein bescheidener Betrag im Vergleich zu seinem kulturellen Einfluss. Sein musikalischer Durchbruch begann 1994 mit dem Song "U Will Know", kurz darauf folgte sein Debütalbum "Brown Sugar", das nicht nur Platin-Status erreichte, sondern auch den Neo-Soul revolutionierte.

Im Jahr 2000 veröffentlichte er das Album "Voodoo", das auf Platz eins der Billboard-Charts landete und ihm zwei Grammys einbrachte. Nach einer längeren Pause kehrte er 2014 triumphal mit dem gefeierten Album "Black Messiah" zurück. Neben seinen wegweisenden Alben war D'Angelo auch für seine Vielseitigkeit bekannt, zuletzt arbeitete er an Soundtracks und neuen musikalischen Projekten. Trotz persönlicher und beruflicher Rückschläge bleibt er nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch seinen prägenden Einfluss auf eine gesamte Generation von Künstlern unvergessen. Sein unerwarteter Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke in der Welt des Rhythm and Blues.

Getty Images D’Angelo , 2015

Getty Images D'Angelo, Sänger

Getty Images D’Angelo tritt im The Chelsea im The Cosmopolitan of Las Vegas auf, 21. August 2015