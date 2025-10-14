Tobias Pietrek macht Juliano Fernandez Fame-Fighting-Ansage

Tobias Pietrek und Juliano Fernandez stehen kurz vor ihrem mit Spannung erwarteten Rückkampf bei Fame Fighting. Am 18. Oktober werden die Realitystars erneut im Ring aufeinandertreffen, um ihre Differenzen im sportlichen Wettkampf auszutragen. Tobias nutzte die Gelegenheit einer Pressekonferenz, um seinem Rivalen im Promiflash-Interview eine deutliche Kampfansage zu machen: "Juliano, nach diesem zweiten Kampf, nach diesem Rückkampf, wirst du deine Boxkarriere sowas von an den Nagel hängen. Du wirst nie wieder bei Fame Fighting eingeladen. Auf Wiedersehen." Diese klaren Worte zeigen, dass es zwischen den beiden nicht nur sportlich, sondern auch emotional zur Sache geht.

Tobias scheint in Bezug auf das bevorstehende Duell äußerst optimistisch und selbstsicher zu sein. Er betonte, dass er keinen besonderen Druck verspüre, da er generell ein ruhiger Typ sei, insbesondere bei Wettkämpfen. "Ich will lieber Taten sprechen lassen, als ein großes Maul zu haben", erklärte er weiter gegenüber Promiflash. Seine Strategie habe er auch in den bisherigen Kämpfen verfolgt, was nach eigener Aussage stets für ihn funktioniert habe. Er kündigte an, sich voll in das Training zu hängen und alles zu geben, um den Zuschauern und sich selbst zu beweisen, wer der bessere Sportler ist: "Und das werde am Ende ich sein."

Für den Kampf am 18. Oktober wird die Rivalität zwischen Tobias und Juliano zu einem neuen Höhepunkt geführt. Beide haben in der Vergangenheit bereits ihre Fähigkeiten im Fame-Fighting-Format unter Beweis stellen können und besonders zwischenmenschlich scheint noch einiges in der Luft zu liegen. Während Tobias sich mit einer gewissen Ruhe auf den großen Tag vorbereitet, bleibt spannend, wie Juliano auf die Provokationen seines Gegners reagiert. Letztes Mal konnte Tobias siegen, wird es diesmal anders aussehen? Der Rückkampf verspricht jedenfalls, sowohl die Fans als auch die Teilnehmer selbst an ihre Grenzen zu bringen.

Anzeige Anzeige

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und Eugen Lopez im November 2024

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek, Reality-TV-Darsteller

Anzeige