Ehemann verdächtigt: Influencer Jacob Hood tot aufgefunden

Der bekannte Fitnesstrainer und Influencer Jacob Zieben-Hood wurde tot in seinem Apartment in Harlem, New York, aufgefunden. Der 34-Jährige wies laut People mehrere Stichverletzungen an den Beinen auf, darunter eine lebensgefährliche Wunde an einer Arterie. Laut Angaben der Polizei wurde er auf der Toilette entdeckt und war bereits verblutet, als die Beamten eintrafen. Ein Notruf hatte die Einsatzkräfte zu der Wohnung gelotst, doch für Jacob kam jede Hilfe zu spät. Im Zuge der Ermittlungen wurde sein Ehemann Donald Zieben-Hood festgenommen.

Die tragischen Ereignisse folgen einer länger andauernden schwierigen Beziehung zwischen dem Paar. Jacob und Donald haben im Jahr 2020 geheiratet, doch Medienberichte deuten darauf hin, dass ihre Ehe von Gewalt überschattet wurde. Bereits im letzten Jahr hatte Jacob eine einstweilige Verfügung gegen seinen Partner erwirkt, die dieser jedoch mehrfach verletzte. Am vergangenen Freitag soll Donald trotz gerichtlicher Auflagen erneut in der Wohnung aufgetaucht sein. Die Situation eskalierte, und wenig später wurde Jacob tot aufgefunden. Donald wurde unter anderem wegen Einbruchs und Waffenbesitzes festgenommen, ist jedoch bislang nicht des Mordes angeklagt.

Jacob Zieben-Hood hatte sich mit Fitnessvideos und Motivationsbeiträgen eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut. Seine positive Ausstrahlung und sein Engagement für einen gesunden Lebensstil machten ihn zu einem beliebten Vorbild. Hinter den Kulissen schien es jedoch zu kriseln. Freunde und Weggefährten äußerten immer wieder ihre Besorgnis über die Spannungen in seiner Ehe. Die genauen Umstände seines tragischen Todes bleiben vorerst unklar, während die Polizei die Ermittlungen weiterführt.

Instagram / jzieben Jacob Zieben-Hood, Influencer

Instagram / jzieben Jacob Zieben-Hood, Fitness-Trainer

Instagram / jzieben Jacob Zieben-Hood und sein Mann im August 2020

