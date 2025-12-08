Leonardo DiCaprio trifft "Titanic"-Co-Star nach 28 Jahren

Leonardo DiCaprio (51) hat in Los Angeles eine besondere Premiere seines neuen Films "One Battle After Another" gefeiert. Bei der von Pam Abdy und Mike De Luca organisierten Feier ließ es sich der 51-jährige Schauspieler nicht nehmen, mit einer alten Kollegin wieder einmal ins Gespräch zu kommen. Ein Schnappschuss der Daily Mail zeigt den Oscar-Preisträger, wie er innig mit Frances Fisher (73), bekannt durch ihre Rolle als Ruth DeWitt Bukater in "Titanic", posiert. Die Schauspielerin, die damals mit feuerroten Locken auf der Leinwand zu sehen war, zeigte sich diesmal mit einer neuen, blonden Haarpracht.

Neben Leonardo und Frances fanden sich bei der hochkarätig besetzten Feier auch Größen wie Al Pacino (85), Dustin Hoffman (88) und Benicio Del Toro (58) ein, um den Abend zu genießen. Für Fans des legendären Films "Titanic" war das Wiedersehen der beiden einstigen Co-Stars besonders bewegend. Die beiden hatten 1997 im weltweit gefeierten Blockbuster gemeinsam vor der Kamera gestanden, der Leonardo zum Superstar machte und bis heute unvergesslich bleibt. Seit damals sind mittlerweile 28 Jahre vergangen, was das Wiedersehen bei der Premiere umso rührender macht.

Frances hat sich seit ihrer prominenten Rolle als strenge Mutter der von Kate Winslet (50) gespielten Rose in "Titanic" weiterhin in der Film- und Serienwelt bewährt. Abseits ihrer Karriere ist die 73-Jährige auch Mutter einer Tochter mit Clint Eastwood (95). Leonardo hingegen blickt auf eine beeindruckende Filmografie zurück und betont immer wieder, wie wegweisend "Titanic" für seine Karriere war. Mit der Möglichkeit, seither frei seine Projekte zu wählen, hat er sich fest in Hollywood etabliert – eine Entwicklung, die auch seinem Vater George DiCaprio (82) zu verdanken ist, der ihm stets den Rücken stärkte, als Hollywood seinem jungen Sohn eine Namensänderung aufdrängen wollte.

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2025

Getty Images Frances Fisher, Theaterschauspielerin

face to face / ActionPress James Cameron, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet beim Dreh von "Titanic"

