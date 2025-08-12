20 Jahre happy: Nicole Ari Parker verrät ihr Ehegeheimnis

Nicole Ari Parker (54), bekannt aus der Serie "And Just Like That…", hat jetzt das Geheimnis ihrer Ehe mit Boris Kodjoe (52) verraten. In Keke Palmers (31) Podcast "Baby, This is Keke Palmer" sprach die Schauspielerin über ihre 20-jährige Ehe und betonte, dass wahre Liebe eine Entscheidung sei: "Wir haben uns ganz bewusst füreinander entschieden." Die zweifache Mutter lobte zudem Boris' großes Verantwortungsbewusstsein und beschrieb ihn als jemanden, auf den sie sich jederzeit verlassen kann – eine Eigenschaft, die für sie ein Ausschlusskriterium bei der Männersuche war. "Ich glaube, da war so eine Art Instinkt, so nach dem Motto: Könnte ich meine Kinder diesem Mann anvertrauen? Ja!"

Kennengelernt hatten sich Nicole und Boris am Set der TV-Serie "Soul Food" in den frühen 2000er Jahren, 2005 folgte dann ihre Hochzeit in Boris’ deutscher Heimatstadt Gundelfingen. Für das besondere Jubiläum in diesem Jahr plante ihre große Liebe etwas ganz Besonderes, wie Nicole auch im Podcast verriet. Obwohl sie durch die Arbeit am Set der Serie "And Just Like That…" unter einem vollen Zeitplan stand, überraschte Boris sie mit einem romantischen Aufenthalt in einem Luxusresort: "Ich sagte zu ihm 'Baby, weißt du was – wir haben gerade dieses Haus gekauft. Lass uns einfach ein Picknick machen, wir haben ja einen Garten, einen Hinterhof. Lass uns etwas Romantisches unternehmen.' Und er so: 'Nein. Nach 20 Jahren fahren wir auf jeden Fall weg!' Und ehe ich mich versehe, sind wir im Amanyara Resort gelandet."

Privat führen die beiden ein erfülltes Leben mit ihren gemeinsamen Kindern Sophie und Nicolas. Nicole betonte, wie glücklich sie mit ihrem Mann ist und wie toll er sich auch als Vater schlägt – was für sie aber keine Überraschung gewesen sei. "Ich habe einen wirklich tollen Vater, also hatte ich eine unverzichtbare Eigenschaft bei der Partnerwahl: 'Okay, wenn es hart auf hart kommt – wirst du bei uns bleiben, der Situation gewachsen sein?' Ich war überzeugt, dass er das tun würde. Und genau so war es auch", schwärmte Nicole im Podcast.

Getty Images Nicole Ari Parker und Boris Kodjoe bei der Premiere von "And Just Like That"

Imago Nicole Ari Parker und Boris Kodjoe im Jahr 2003

Getty Images Nicole Ari Parker, Boris Kodjoe und ihre Kinder Nicolas und Sophie im Mai 2019