Dreharbeiten von "And Just Like That" starten im Frühling

Bald ist es so weit! Die Kultserie der Neunziger, Sex and the City, erzählt die Geschichte von vier Freundinnen in New York. Das Leben von Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker (58), dreht sich um Liebe und Modelabels. Letzten Sommer wurde bestätigt, dass es eine dritte Staffel des Reboots And Just Like That geben wird. Protagonistin Nicole Ari Parker plaudert aus, dass die Dreharbeiten schon bald starten.

"Wir fangen im Mai wieder an zu arbeiten", erklärte Nicole, ⁣die seit der ersten Staffel dabei ist, bei der diesjährigen Michael Kors Fashion Show gegenüber ET. Die fertigen Drehbücher habe sie trotz des nahenden Starts noch nicht gesehen. "Ich habe nur von einigen Handlungssträngen gehört", erklärte die Schauspielerin.

Angeblich soll sich etwas in der Besetzung verändern. In der zweiten Staffel spielte Sara Ramírez (48) die Che Diaz. Diese erlebte in der Serie eine aufreibende Beziehung mit Miranda, gespielt von Cynthia Nixon (57). In der dritten Staffel soll Che aber nicht mehr dabei sein. Insider behaupteten gegenüber Daily Mail: "Sara wurde gefeuert, weil Che nichts mehr zur Show beitrug!"

