Geburtstagssause in Wien: "Sissi"-Star Peter Weck wird 95

Eine wahre TV-Legende feiert heute einen besonderen Meilenstein: Peter Weck wird 95 Jahre alt. Der Schauspieler, der mit der Kultserie "Ich heirate eine Familie" im Gedächtnis der Fans bleibt, verbringt seinen Geburtstag im Kreise seiner Liebsten. Mit von der Partie sind seine Kinder Barbara und Philipp sowie seine Lebensgefährtin Joanna Rzepa. Geplant ist ein gemeinsames Essen in einem Wiener Restaurant, zu dem auch der Bürgermeister der Stadt erwartet wird. Seine einstige Kollegin und Serien-Ehefrau Thekla Carola Wied sandte ihm liebevolle Grüße via Bild: "Lieber Peter, du hattest ja immer schon vermutet, dass deine Gene ein langes Leben ermöglichen. Diese Prophezeiung ist schon eingetroffen. Ich werde dich in Gedanken begleiten und umarme dich herzlich, deine Thekla!"

Doch nicht nur im kleinen Kreis und von seinen Weggefährten wird Peter gefeiert – auch im Fernsehen gibt es anlässlich seines Jubiläums ein besonderes Programm. ORF widmet ihm einen Themenschwerpunkt mit Filmen wie "Zwei unter einem Dach" und "Hilfe – ich liebe Zwillinge" sowie mehreren Folgen von "Ich heirate eine Familie". Auch die Dokumentation "Peter Weck – Der ewige Sonny Boy" läuft an seinem Geburtstag, dem 12. August. Außerdem wird eine weitere Produktion über sein Leben in den kommenden Tagen ausgestrahlt.

Nachdem Peter Weck Anfang 2022 einen Schlaganfall erlitten hatte, der seine Gesundheit schwer beeinträchtigte, zeigt er sich heute wieder stabil. Er erholte sich durch eine intensive Reha, auch wenn er seither auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Der Schauspieler, der in Filmen wie der Sissi-Trilogie als Erzherzog Karl-Ludwig neben Romy Schneider (†43) brillierte, begeistert seit den 1950er-Jahren das Publikum. Trotz aller Erfolge bleibt er stets bodenständig und "mit anhaltender Neugier". Über sein hohes Alter und seine beeindruckende Karriere schwärmt Peter heute folgendermaßen: "95 Jahre – ein äußerst dankbares Geschenk! Ich habe so viele Rollen gespielt, dass ich manchmal vergesse, wer ich eigentlich bin."

Getty Images Peter Weck im November 2015

Getty Images Peter Weck, TV-Bekanntheit

Getty Images Peter Weck, Schauspieler

