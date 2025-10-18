Prinz William und Kate lehnen Ehrenpatronat für Louis ab

Prinz Louis (7) wurde seine erste große Aufgabe als Mitglied der britischen Königsfamilie angeboten. Nachdem seine Mutter Prinzessin Kate (43) bei einem Besuch bei einer Pfadfindergruppe von der Leidenschaft ihres Sohnes, Kastanien zu sammeln, erzählte, meldeten sich die World Conker Championships bei den ihr und Gatte William (43). Das Turnier, bei dem Kinder abwechselnd Kastanien aneinanderschlagen, bis eine kaputtgeht, bot Louis ein Ehrenpatronat an. Seine royalen Eltern lehnten das Angebot aber freundlich ab – ihr Sohn solle sich fürs Erste auf die Schule konzentrieren. "Wir wissen die Einladung sehr zu schätzen, aber derzeit konzentriert sich Prinz Louis auf seine Studien", hieß es in einem Statement, das Hello! vorliegt.

Während des Besuchs des US-Präsidenten Donald Trump (79) und seiner Frau Melania (55), besuchte Kate zusammen mit der First Lady die Pfadfinder, die im beginnenden Herbst fleißig mit Kastanienbasteleien beschäftigt waren. Da fühlte die Prinzessin von Wales sich direkt an ihren jüngsten Sohn erinnert. Louis sei derzeit so vernarrt in Kastanien, dass er sie an jeder Ecke einsammle und im ganzen Haus lagere. "Wir finden immer wieder Kastanien in Schränken, in seinem Bett – überall sind Kastanien", erzählte Kate den Kindern. Besonders gerne verstecke der Siebenjährige seine Fundstücke in seinem Spielzeuglastwagen.

Grundsätzlich wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis Louis und seine Geschwister royale Aufgaben übernehmen werden. Der zukünftige Thronfolger George (12) ist jetzt gerade erst in das Alter gekommen, in dem er aus Schutz für die Thronfolge nicht mehr mit seinem Vater reisen darf. In der jetzigen Zeit wollen Kate und William ihre Kinder noch so bodenständig wie möglich erziehen. So erzählte der Sohn von König Charles (76) in der Show "The Reluctant Traveler" gegenüber Gastgeber Eugene Levy (78), dass das Ehepaar dem Nachwuchs beispielsweise keine Handys erlaube: "Keines unserer Kinder hat Handys, da sind wir sehr streng."

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Sohn von Prinz William und Kate

Jordan Peck/ Getty Images Europe Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst, Dezember 2024, Sandringham

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025