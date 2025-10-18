Pietro Lombardi reißt Witze über ein Comeback mit Ex Laura

Pietro Lombardi (33) spielt mit den Erwartungen seiner Fans: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, ob seine Ex Laura Maria Rypa (29) gerade bei ihm sei. Der Sänger antwortete prompt mit einem Video und stichelte sarkastisch: "Ja, sie ist gerade bei mir. Aber sie ist eingeschlafen." Dann schwenkte er die Kamera auf seine Brust – und zeigte eine Hand. Doch die gehörte nicht Laura, sondern einer Puppe. "Ich bin grad nur mit Woody, bester Mann, ich schwör’", witzelte er und drückte der Cowboyfigur aus "Toy Story" einen Kuss auf: "Gell Woody, wir haben hier wilde Zeiten. Ich liebe dich."

Pietro und Laura hatten im August 2025 ihre Trennung öffentlich gemacht. Die Hoffnung vieler Follower auf ein Comeback ist trotzdem ungebrochen, weshalb die Nachfrage in den sozialen Medien nicht abreißt. Parallel sorgt auch seine derzeitige Wohnsituation für Gesprächsstoff: Der Sänger lebt im Keller im Haus von Oliver Pocher (47), wie er öffentlich zur Schau stellte. Während er bei dem Komiker unterkommt, ist Laura mitsamt der zwei gemeinsamen Kinder und Haustiere auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Den Hintergrund für das Liebes-Aus erklärte Laura gegenüber RTL folgendermaßen: "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen." Laut ihr habe es keinen bestimmten Auslöser für die Trennung gegeben – stattdessen seien es Dinge gewesen, die sich über Jahre angestaut hatten. Im Mittelpunkt stehe für beide vor allem das Wohl ihrer Kinder Leano (2) und Amelio.

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023

Instagram / pietrolombardi Sänger Pietro Lombardi mit einer Woody-Puppe

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano