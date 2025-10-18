"Kleiner Latinakopf": Hati Suarez macht Jennifer Kampfansage

Bei Fame Fighting 3 werden die Fäuste fliegen: Hati Suarez und Jennifer Iglesias (27) werden sich in einem spektakulären Match gegenüberstehen. Bereits im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffens sorgte Hati für Aufsehen. Nach der offiziellen Pressekonferenz ließ die Reality-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash keinen Zweifel daran, wer ihrer Meinung nach die wahre Königin im Ring ist. "Jennis kleiner Latinakopf gehört der wahren Mamacita in dieser Branche – und das bin natürlich ich", erklärte Hati selbstbewusst und stellte zusätzlich klar, dass sie ihre Gegnerin in die Schranken weisen möchte.

Die Worte, die Hati an Jennifer richtete, könnten kaum deutlicher sein. "Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie lernen wird, wie sie sich in Zukunft präsentiert", sagte der Realitystar und ließ durchblicken, dass es sich nicht nur um einen sportlichen Kampf handelt, sondern auch um eine persönliche Abrechnung. "Wenn sie es bisher nicht geschafft hat, dann weiß sie auf jeden Fall, wie sie es in Zukunft zu tun hat. Wenn ich ihr dann mal richtig einen dafür gebe für alles, was sie jemals gemacht hat", fügte Hati hinzu. Die Erwartungen an das Duell sind bereits nach dieser Kampfansage enorm hoch, und die Fans warten gespannt auf den Ausgang des Matches.

Wer das Match letztendlich für sich entscheidet und somit beweist, wer die "wahre Mamacita" der deutschen Reality-Welt ist, bleibt abzuwarten. Der Kampf der beiden Frauen verspricht jedenfalls explosiv zu werden: Sowohl Jenni als auch Hati haben in der Vergangenheit in zahlreichen TV-Shows schon mehrfach ihr Temperament unter Beweis gestellt. Zuletzt sah man Hati bei Germany Shore, Kampf der Realitystars und Are You The One – Reality Stars in Love. Jennifer wurde durch Love Island bekannt und nahm später ebenfalls an AYTO, aber auch an Prominent getrennt und Love Island VIP teil.

Collage: RTL II, RTLII Hati Suarez und Jennifer Iglesias, Realitystars

Instagram / hatisuarez Hati Suarez im Januar 2024

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025