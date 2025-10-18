Fans sind in Sorge: Selena Gomez teilt rätselhafte Botschaft

Selena Gomez (33) hat ihre Fans beunruhigt, nachdem sie eine Instagram-Story gepostet und kurz darauf wieder gelöscht hat. In der Nachricht, die sie am Mittwochabend teilte, schrieb die Sängerin, sie fühle sich ausgenutzt. Dazu veröffentlichte sie eine Telefonnummer, bevor sie den Beitrag anschließend wieder löschte. "Man nutzt mich und meine Liebe für meine Freunde aus … Genießt die Nummer", hieß es in dem Post. Zudem bezog sich Selena auf ihren "Die Zauberer vom Waverly Place"-Co-Star Jake T. Austin (30) und betonte: "Wenn Jake T. Austin in Schwierigkeiten ist, muss ich das direkt von ihm hören." Details zu den Hintergründen der Nachricht blieb sie ihren Fans jedoch schuldig.

Kurz nach der gelöschten Story lenkte die 33-Jährige die Aufmerksamkeit auf andere Themen. Sie teilte zwei Videoclips aus einem aktuellen Interview sowie ein Foto von einer großzügigen Geste ihres frisch angetrauten Ehemannes, des Musikproduzenten Benny Blanco (37). Dieser hatte ihr eine Schachtel voller Snacks geschenkt, versehen mit einer liebevollen Nachricht: "Ich weiß, ich übertreibe, aber ein Tag ohne dich fühlt sich wie eine Ewigkeit an … Ich liebe dich – Benny." Selena und Benny gaben sich erst vor wenigen Wochen in Kalifornien das Jawort und teilten danach zahlreiche Bilder ihres großen Tages.

In letzter Zeit offenbarte die Sängerin immer wieder Einblicke in ihr Seelenleben, darunter auch während der "Fortune's Most Powerful Women"-Konferenz. Selena gab zu, dass sie sich oft schwer damit tut, Erfolg und Glück unbeschwert zu genießen. "Etwas Großartiges passiert in meinem Leben, und ich erwarte sofort, dass etwas Schlimmes folgt", erklärte sie. Nach ihrer Hochzeit habe sie sich überwältigt gefühlt, was sogar zu Tränen geführt habe. "Ich habe geheult und gedacht: 'Ich könnte am nächsten Tag sterben'", gestand sie. Dieser ständige innere Konflikt sei für sie eine Herausforderung, der sie sich immer wieder stellen müsse.

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

