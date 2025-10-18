Stefan Kleiser und Umut Tekin bilden "Die Abrechnung"-Duo

Jetzt ist es offiziell: Stefan Kleiser und Umut Tekin (28) gehen bei "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" als Team an den Start. ProSieben machte das Duo via Instagram publik und kündigte damit ein brisantes Wiedersehen an – schließlich krachte es zwischen den beiden schon im Sommerhaus der Stars heftig. Los geht es am Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben, parallel gibt es die Folgen kostenlos bei Joyn im Stream. Unter dem Post hieß es vielsagend: "Für Stefan und Umut heißt es 'Teamwork'." Ob das gutgeht, dürfte viele Reality-Fans neugierig machen.

Während der Sender die Paarung mit einem Augenzwinkern schmackhaft macht, sorgt Umut selbst prompt für Zündstoff. In seiner Social-Media-Story legte der Realitystar nach: "Sei froh, dass du mich als Teampartner hattest. So feminin wie du bist, hast du einen maskulinen Part gebraucht, Süße. Bist nicht Stefan, bist meine Stefanie", feuerte er. Außerdem versprach er eine klare Abrechnung für das, "was Stefanie uns im Sommerhaus angetan hat". Gleichzeitig fiel das erste Stimmungsbild unter dem ProSieben-Post gemischt aus. Es gibt bisher nur wenige Kommentare, doch eine Nutzerin hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. "Sorry, aber Umut verdirbt mir wirklich die Vorfreude auf jegliches Format, wo er dabei ist", heißt es dort.

Das Konzept von "Die Abrechnung" bringt immer wieder ungleiche und konfliktreiche Paare zusammen. Auch Maurice Dziwak (27) und Julian F.M. Stoeckel (38) wurden kürzlich als Duo angekündigt, obwohl in der Vergangenheit eigentlich keine bekannten Spannungen zwischen ihnen bestanden. Das zeigten vor allem verwirrte Fan-Reaktionen. "Was haben die denn für einen Beef?", "Nie was von gehört" und "Das ist so random, aber es könnte extrem lustig werden", lauteten beispielsweise drei Kommentare.

Joyn / Christoph Köstlin Stefan Kleiser und Umut Tekin, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidaten

RTL Stefan Kleiser und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars"

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024

