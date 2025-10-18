Kevin Federline enthüllt: So begann die Romanze mit Britney

Kevin Federline (47) lässt in seinem kommenden Buch "You Thought You Knew" kein Detail aus und enthüllt auch den Beginn seiner Beziehung zu Britney Spears (43). Laut dem Tänzer funkte es sofort, als sich die beiden 2004 in einem Hollywood-Nachtclub trafen. Noch in derselben Nacht, so beschreibt er, habe Britney ihn in ihren privaten Bungalow im Beverly Hills Hotel eingeladen. Dort seien sie allein geblieben, nachdem die anderen Partygäste den Ort verlassen hatten. Kevin schildert in seinem Buch, wie ihre Verbindung zunächst rein körperlich gewesen sei, doch ihr Kontakt endete nicht mit dieser einen Nacht.

Nach dieser leidenschaftlichen Anfangsphase folgten Besuche, die sich über mehrere Tage erstreckten, und bald entwickelte sich eine ernsthafte Beziehung. Noch im selben Jahr heiratete das Paar und bekam während der Ehe zwei gemeinsame Kinder, Sean Preston (20) und Jayden James (19). Die Ehe war jedoch nicht von Dauer und endete schließlich in einer Scheidung. Während Kevin in seinem Buch detailliert über die ersten gemeinsamen Stunden berichtet, meldete sich Britneys Team zu Wort und kritisierte die Veröffentlichung. Laut ihren Vertretern sieht die Sängerin diese Enthüllungen als erneuten Versuch, finanzielle Vorteile auf ihre Kosten zu erlangen, insbesondere nachdem die Unterhaltszahlungen für die Kinder kürzlich eingestellt wurden.

Noch vor Veröffentlichung dieses Buchs war Kevins Beziehung zu Britney bereits ein Thema in der Öffentlichkeit. Ihr gemeinsames Leben war von Höhen und Tiefen geprägt – und auch von Momenten des Zweifelns, wie Kevin bereits früher offenbart hatte. Neben ihrer kurzen Ehe verband die beiden lange Zeit auch der gemeinsame Kontakt als Eltern ihrer Kinder – doch laut Kevin besteht dieser heute kaum noch. Britneys Fokus habe laut ihrem Umfeld stets bei Sean Preston und Jayden James gelegen, und sie betone nach wie vor, dass deren Wohlergehen über allem stehe.

Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 20213

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006