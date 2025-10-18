Gwyneth Paltrow wusste nichts von Timothées Beziehung

Gwyneth Paltrow (53) sorgt online gerade für einige Lacher: Die Schauspielerin wusste nicht, dass ihr "Marty Supreme"-Co-Star Timothée Chalamet (29) mit Reality-TV-Star Kylie Jenner (28) liiert ist. Bei einer Kostümprobe für den Film im Oktober 2024 stellte Gwyneth Timothée neugierige Fragen, um ihn besser kennenzulernen. Auf ihre neugierige Frage, ob es eine Freundin gebe, habe Timothée bejaht – mit dem Detail, dass diese Kinder habe. Doch wer die Frau war, blieb Gwyneth zunächst unklar. Erst später wurde ihr bewusst, dass es sich um Kylie handelt.

Im Interview mit der britischen Vogue gestand die Schauspielerin, sie habe nur minimale Kenntnisse über Timothée gehabt und sie sei oft diejenige, über die alle lachen, weil sie nichts wisse. Sie schilderte, wie sie Timothée dafür lobte, eine Frau mit Kindern zu daten, und nannte das "irgendwie punkig". Dann der Aha-Moment: "Aber mein Punkt ist, ich wusste nicht, dass es Kylie Jenner ist", sagte sie dem Magazin. Online reagierten Fans köstlich amüsiert. Ein Nutzer schrieb auf X: "Sie lebt in ihrem eigenen filmischen Universum." Andere feierten Gwyneth als "offline goals" und wünschten sich, "so reich und ahnungslos" zu sein. Timothée und Kylie werden seit 2023 romantisch miteinander in Verbindung gebracht. Kylie hat Tochter Stormi (7) und Sohn Aire (3) aus der Beziehung mit Rapper Travis Scott (34).

Timothée und Gwyneth haben für den Film "Marty Supreme" zusammengearbeitet, in dem die Oscar-Gewinnerin eine Filmdiva spielt, während Timothée einen Tischtennis-Champion verkörpert. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit offen sein Lob für künstlerisches Talent ausgesprochen. Die beiden Stars schienen während der Arbeit am Set eine gute Chemie entwickelt zu haben und präsentierten sich Medienberichten zufolge auch bei Filmpremieren bestens gelaunt. Spätestens jetzt hat Gwyneths charmante Art, in der digitalen Welt mit Humor wahrgenommen zu werden, ihre Fans weiter begeistert.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin