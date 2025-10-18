Überraschend: Ihm wünscht Sarah-Jane den Gewinn von Promi-BB

Sarah-Jane Wollnys (27) Zeit bei Promi Big Brother ist vorbei – Mittwochnacht entschieden sich die Zuschauer für ihren Exit. Doch das bedeutet nicht, dass sie den Verlauf der Show nicht mehr mit Interesse verfolgt. In einem Interview mit Promiflash verriet die TV-Bekanntheit jetzt, wem sie den Sieg in der Show besonders gönnt. Überraschenderweise hat sie einen klaren Favoriten: Jimi Blue Ochsenknecht (33). Gleichzeitig betonte sie jedoch auch, dass sie grundsätzlich parteilos bleibt: "Ich gönne es jedem, da ergreife ich keine Partei. Aber meine Unterstützung hat Jimi."

Damit unterstreicht Sarah-Jane, dass sie alle verbleibenden Kandidaten respektiert und schätzt. Die Reality-Darstellerin zeigte sich beeindruckt von den Qualitäten ihrer ehemaligen Mitstreiter: "Jeder, der jetzt noch da drin ist, ist stark und ist eine eigene Persönlichkeit." Ihr Statement zeigt, dass sie keinen ausschließen möchte, auch wenn sie mit Jimi einen persönlichen Favoriten benannt hat. Mit dieser Aussage könnte sie auch die Neugier der Fans wecken – wie wird sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht im weiteren Verlauf schlagen?

Für Sarah-Jane ist das Leben vor einer Fernsehkamera nichts Neues. Die 27-Jährige wuchs mit der familieneigenen Realityshow Die Wollnys auf. 2024 nahm sie mit ihrem Ex-Partner Tinush Nasri an dem Treuetest Temptation Island V.I.P. teil. Das Format verließen sie als Paar – im April dieses Jahres verkündete der Reality-TV-Star aber die Trennung.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen