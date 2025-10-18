So steht Sandra Sicora heute zu ihren Promihof-Mistreitern

Reality-TV-Star Sandra Sicora (33) hat das neue Format "Der Promihof" als Erste verlassen – und das nach einem kräftezehrenden Fehlstart auf dem matschigen Parcours der Safety-Challenge "Gülle to go". Der Exit sorgte für Gesprächsstoff auf dem Hof und bei den Fans der Show gleichermaßen. Promiflash hat deshalb mal bei Sandra nachgehakt, mit welchen Ex-Promihof-Mitbewohnern sie sich nach dem Rausschmiss denn noch gut versteht. "Kontakt habe ich zu Nina, natürlich zu Giulia und zu Chris. Mit Cosimo verstehe ich mich ebenfalls gut [...]."

Anlässlich der langen Teilnehmerliste scheinen es nicht viele zu sein, denen Sandra ihren frühen Exit nicht übel nimmt. Jedoch spielen natürlich persönliche Verbindungen eine Rolle – so nimmt sie einen der anderen Kandidaten sogar in Schutz, obwohl auch er sich in der Abstimmung gegen sie richtete. "Rückblickend würde ich sagen, dass Fritz der Einzige war, der wirklich gezeigt hat, dass es ihm leidtat, wie er gewählt hat. Man konnte merken, dass er mit der Situation überfordert war", betont Sandra.

Sandra ist bekannt für ihre direkte Art und ließ auch bei "Der Promihof" keinen Zweifel an ihrer Meinung. Alicia Kings Verweigerung der Safety-Challenge hinterließ bei ihr sichtlich Frust. "Ich finde es nicht in Ordnung", merkte sie damals an. Während sie auf dem Feld in Zweierteams antreten sollten, stand Sandra plötzlich allein da: Ohne Schutz vor der Nominierung entschied die Mehrheit der Bewohner beim Ausmisten, dass sie gehen muss. Privat gibt sich die 33-Jährige meist optimistisch und betonte in vergangenen Interviews, wie wichtig ihr Authentizität und Loyalität sind – Werte, die in einer Show wie "Der Promihof" offensichtlich auf eine harte Probe gestellt wurden.

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora bei der Premiere von "Love Island VIP" in Köln, September 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast von "Der Promihof" 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Alicia King, "Der Promihof"-Teilnehmerin