Leighton Meester & Adam Brody strahlen bei Netflix-Premiere

Das Schauspielerpaar Adam Brody (45) und Leighton Meester (39) sorgte bei der Premiere der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Nobody Wants This" am Donnerstag vor dem ägyptischen Theater in Hollywood für einen glamourösen Auftritt. Leighton trug ein Couture-Kleid von Caroline Scheufele aus der Kollektion 2025, dessen fließender Saum in einem zarten Ombre-Verlauf aus Aubergine, Himmelblau und Lavendel erstrahlte. Ihr Look wurde durch eine schlichte Frisur und dezenten Schmuck ergänzt, während roter Lippenstift für einen modernen Kontrast sorgte. Adam erschien ebenfalls in einem eleganten Ensemble aus Tweedjacke, beigen Hosen und einem rostfarbenen Pullover über einem weißen Hemd.

Auf dem roten Teppich posierte das Paar nicht nur gemeinsam, sondern auch mit weiteren Stars der Serie wie Kristen Bell (45) und Timothy Simons. In der neuen Staffel wird Leighton erstmals Teil des Casts sein und die Rolle von Abby übernehmen – einer alten Schulrivalin von Kristen Bells Figur Joanne. Gegenüber People Magazine verriet Leighton: "Es wird für ein bisschen Drama sorgen." Sie zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit und lobte die Herzlichkeit und das Talent des gesamten Teams. Die Netflix-Produktion ist zugleich eine Premiere für Adam und Leighton, da sie hier erstmals gemeinsam für eine Serie vor der Kamera stehen.

Privat sind Adam und Leighton seit 2013 ein Paar und gaben sich ein Jahr später das Jawort. 2015 kam ihre Tochter Arlo zur Welt, 2020 folgte ihr Sohn, dessen Name bislang nicht öffentlich bekannt ist. Beide wurden durch ihre ikonischen Rollen in den Kultserien Gossip Girl und O.C. California berühmt – umso größer ist die Vorfreude ihrer Fans auf ihr erstes gemeinsames Serienprojekt. Ihr harmonischer Auftritt auf der Premiere ließ bereits erahnen, dass nicht nur die neue Staffel, sondern auch ihre gemeinsame Arbeit vor der Kamera etwas Besonderes verspricht.

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei der Premiere zu "Nobody Wants This" Staffel 2

Getty Images Der "Nobody Wants This"-Cast bei der Premiere in Hollywood

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den SAG Awards 2025 in Los Angeles