So beeinflusst Katharina Eisenbluts Krankheit ihren Alltag

Katharina Eisenblut (31) machte kürzlich öffentlich, mit einer unheilbaren Krankheit zu leben. Während die Sängerin die genaue Diagnose für sich behält, offenbart sie nun im Promiflash-Interview, im Alltag mit Herausforderungen und auch mit Schmerzen zu kämpfen. Dennoch bleibt sie optimistisch: "Ich bin kein Mensch, der aufgibt. Es gibt Tage, an denen ich Schmerzen habe, und dann gibt es Tage, an denen ich alles schaffe, was ich mir vornehme." Um ihren Alltag zu meistern, nimmt sie derzeit Schmerzmittel ein.

Zudem plant sie einen Klinikaufenthalt, um langfristige Lösungen und Unterstützung zu finden. Dieser soll Katharina dabei helfen, körperlich wieder stärker zu werden. Trotz ihrer Schmerzen und der Hürden, die die Erkrankung mit sich bringt, versucht die DSDS-Bekanntheit, für ihre Kinder voll da zu sein. "Sie sind mein größter Antrieb und mein größtes Glück", schwärmt sie und ergänzt: "Ich kämpfe jeden Tag, weil ich weiß, dass meine Kinder mich brauchen – und dieser Gedanke gibt mir unendlich viel Kraft."

Die 31-Jährige informierte ihre Community vor wenigen Tagen über ihre Krankheit. In einem Statement auf Instagram erklärte sie, dass ihre Erkrankung nicht nur mit Schmerzen verbunden ist, sondern auch zunehmend ihre Organe belastet. Katharina plant, ihren Klinikbesuch für ihre Follower zu dokumentieren und offen zu zeigen, woher die Beschwerden kommen und welche Tests die Ärzte nun durchführen. Dabei betonte sie: "Ich möchte euch zeigen, wie es mir wirklich geht. [...] Ich bin ehrlich, mein Körper tut oft einfach nur weh."

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

Anzeige Anzeige