Trailer ist da: So wild wird "Germany Shore" Staffel fünf

Die Vorfreude auf die fünfte Staffel von Germany Shore steigt weiter! Der offizielle Trailer zur neuen Staffel wurde jetzt unter anderem auf Instagram veröffentlicht und verspricht ein wildes Unterhaltungsprogramm. Darin sind ausgelassene Partys, hitzige Streitereien und sogar pikante Szenen zu sehen. Gigi Birofio (26) sorgt schon im Trailer für Aufsehen, als er sich während des wilden Partygeschehens übergibt. In einer Szene gerät Gigi außerdem heftig mit Paulina Ljubas (28) aneinander, was die Stimmung weiter aufheizt.

Doch nicht nur Gigi sorgt für drama-taugliche Highlights: Auch Walentina Doronina (25) scheint sich in der Staffel kein Fettnäpfchen ersparen zu wollen. Bereits im Trailer teilt sie ordentlich aus und macht deutlich, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit ihrer scharfen Zunge richtet sie eine klare Warnung an ihre Mitstreiter: "Ihr seid ein Niemand und ihr bleibt ein Niemand." Einige Realitystars verlieren nicht nur die Fassung, sondern auch alle Hemmungen: Sex vor laufender Kamera gehört wieder zum ungeschönten "Shore"-Paket. Die explosive Mischung aus heißer Eskalation und Partyflair dürfte für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Ein weiteres Highlight der neuen Staffel dürfte die Rückkehr von Juliano Fernandez sein. Im Gespräch mit Promiflash zog der Realitystar ein schonungsloses Fazit zum Dreh und verriet: "Ich sage eine Sache. Es wird immer viel gesagt, aber es war wirklich unterirdisch, es war wirklich hart asozial." Besonders deutlich wurde Juliano, als er beschrieb, wie es am Pool nachmittags zu wilden Gruppen-Sex-Szenen kam: "Was da passiert ist, gab es noch nicht. Auch Sex-Sachen, die es dort gab, gab es im Fernsehen noch nie. Was dort an Rudelb*msen stattgefunden hat, ohne Decken in der Öffentlichkeit, nachmittags um 15 Uhr am Pool." Nach Julianos Schilderungen und dem neuen Trailer dürfte es für die Zuschauer nur wenig Tabus geben.

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

